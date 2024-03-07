Маск анонсировал, что платформа Х может получить платежные лицензии

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск. Фото: Reuters

Социальная сеть X, бывший Twitter, может пойти по пути отказа от отображения количества лайков и репостов, считает Илон Маск. По его мнению, эта функция приводит к непорядочности на платформе и влияет на ее общий вид.

Об этом сообщает Reuters .

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Радикальные изменения в сети X

С момента приобретения компании, известной ранее как Twitter в 2022 году, Илон Маск стремится превратить X во "всеприложение", аналогичное популярному китайскому приложению WeChat от Tencent. Это означает расширение функций за пределы социальной сети, включая возможность перевода денег между пользователями X.

В среду Илон Маск объявил, что его социальная медиа-платформа X может вскоре получить лицензию на перевод денег в Нью-Йорке, делая шаг в направлении предоставления платежных сервисов. Маск также сообщил, что получение лицензии в Калифорнии может состояться уже в течение следующего месяца или в ближайшее время и что дальнейший процесс в Нью-Йорке может занять "несколько месяцев".

Эксперты указывают, что для предоставления своих услуг по всей территории США X должен получить лицензии на денежные переводы в каждом штате. Маск подчеркнул, что одобрение в Нью-Йорке и Калифорнии имеет особый вес, поскольку эти штаты известны долговременными процессами утверждения. Некоторые другие штаты, включая Пенсильванию и Юту, уже выдали X лицензии на перевод денег.

Это не первый раз, когда Маск вносит радикальные изменения в X после того, как он приобрел платформу в октябре 2022 года. Ранее, в августе, он анонсировал удаление всех заголовков статей по ссылкам, чтобы улучшить эстетику сайта. Хотя эти изменения были введены в октябре, менее чем через два месяца Маск решил отказаться от этого решения.

В своем последнем заявлении в соцсети X он сообщил, что заголовки статей будут отображаться "в верхней части изображения карты URL". Теперь Илон Маск рассматривает возможность отказа от отражения количества лайков и репостов, стремясь создать более организованную и приятную атмосферу в своей соцсети.

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск сказал, что не будет финансировать кандидатов в президенты США. Ранее газета New York Times писала, что Дональд Трамп ищет деньги на свою президентскую кампанию.

Также мы писали о том, что Илон Маск подал в суд на разработчика проекта искусственного интеллекта ChatGPT — компанию OpenAI и ее главного исполнительного директора Сэма Альтмана. Маск заявил, что Альтман нарушил миссию основателя стартапа по искусственному интеллекту и поставил прибыль выше, чем пользу человечеству.