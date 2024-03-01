Lenovo створила повністю прозорий ноутбук — чим він корисний

Прозорість екрана регулюється. Фото: mashable.com

Днями на виставці Mobile World Congress у Барселоні Lenovo представила концепт прозорого ноутбука. Комп'ютер має 17,3-дюймовий прозорий дисплей Micro-LED, а фізичні клавіші замінені проєкцією кнопок на пласку поверхню з нанооптичного скла.

Про це написав Dezeen.

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Дисплей отримав регульовану прозорість та знімну теж прозору основу, яку можна використовувати як клавіатуру або планшет.

При піднесенні стилуса до клавіатури зображення кнопок зникають, і основу можна використовувати для малювання. Художники та дизайнери роблять ескізи прямо на поверхні й бачать, як їхні творіння з'являються на екрані.

Можливості для дизайнерів

У корпус ноутбука також вмонтовано камеру на задній панелі, яка дозволяє пристрою розпізнавати та взаємодіяти з об'єктами, розміщеними позаду нього, за допомогою генеративного штучного інтелекту та програмного забезпечення доповненої реальності (AR).

На виставці продемонструвала ці можливості, розмістивши квітку у вазі за екраном і запустивши навколо неї віртуального метелика.

Ця технологія може дозволити цифровим художникам бачити те, що знаходиться безпосередньо за ноутбуком, малюючи на планшеті спеціальним стилусом, а дизайнерам інтер'єру — накладати віртуальні меблі або декор на вже існуючий простір.

Характеристики дисплея

Дисплей Project Crystal оснащений технологією MicroLED, яка використовує мікроскопічні світлодіоди для керування світлом на рівні пікселів і забезпечує високий коефіцієнт контрастності.

Lenovo стверджує, що висока насиченість кольорів і яскравість дисплея в 1000 ніт забезпечує хорошу видимість як в приміщенні, так і на вулиці за будь-яких умов освітлення.

Коли пікселі мають максимальну яскравість, дисплей виглядає як повністю непрозора поверхня, в той час, як їх затемнення збільшує прозорість.

Прототип пристрою має відносно низьку роздільну здатність 720 пікселів, але Lenovo впевнена, що технологія MicroLED буде продовжувати розвиватися.

Наразі Lenovo поки не планує виводити ноутбук Project Crystal на ринок.

Раніше вийшов прозорий смартфон Nothing Phone (2), а Samsung презентувала перший прозорий MicroLED-екран.