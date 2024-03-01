Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Lenovo представила концепт прозорого ноутбука — крутий, але непрактичний arrow

Lenovo представила концепт прозорого ноутбука — крутий, але непрактичний

1 березня 2024 19:44
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Lenovo створила повністю прозорий ноутбук — чим він корисний
Прозорість екрана регулюється. Фото: mashable.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Днями на виставці Mobile World Congress у Барселоні Lenovo представила концепт прозорого ноутбука. Комп'ютер має 17,3-дюймовий прозорий дисплей Micro-LED, а фізичні клавіші замінені проєкцією кнопок на пласку поверхню з нанооптичного скла.

Про це написав Dezeen.

Читайте також:

Дисплей отримав регульовану прозорість та знімну теж прозору основу, яку можна використовувати як клавіатуру або планшет.

При піднесенні стилуса до клавіатури зображення кнопок зникають, і основу можна використовувати для малювання. Художники та дизайнери роблять ескізи прямо на поверхні й бачать, як їхні творіння з'являються на екрані.

 

Можливості для дизайнерів

У корпус ноутбука також вмонтовано камеру на задній панелі, яка дозволяє пристрою розпізнавати та взаємодіяти з об'єктами, розміщеними позаду нього, за допомогою генеративного штучного інтелекту та програмного забезпечення доповненої реальності (AR).

На виставці продемонструвала ці можливості, розмістивши квітку у вазі за екраном і запустивши навколо неї віртуального метелика.

Ця технологія може дозволити цифровим художникам бачити те, що знаходиться безпосередньо за ноутбуком, малюючи на планшеті спеціальним стилусом, а дизайнерам інтер'єру — накладати віртуальні меблі або декор на вже існуючий простір.

Характеристики дисплея

Дисплей Project Crystal оснащений технологією MicroLED, яка використовує мікроскопічні світлодіоди для керування світлом на рівні пікселів і забезпечує високий коефіцієнт контрастності.

Lenovo стверджує, що висока насиченість кольорів і яскравість дисплея в 1000 ніт забезпечує хорошу видимість як в приміщенні, так і на вулиці за будь-яких умов освітлення.

Коли пікселі мають максимальну яскравість, дисплей виглядає як повністю непрозора поверхня, в той час, як їх затемнення збільшує прозорість.

Прототип пристрою має відносно низьку роздільну здатність 720 пікселів, але Lenovo впевнена, що технологія MicroLED буде продовжувати розвиватися.

Наразі Lenovo поки не планує виводити ноутбук Project Crystal на ринок.

Раніше вийшов прозорий смартфон Nothing Phone (2), а Samsung презентувала перший прозорий MicroLED-екран.

Китай
гаджети
виставки
технології
ноутбук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році