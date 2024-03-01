Lenovo создала полностью прозрачный ноутбук — чем он полезен

Прозрачность экрана регулируется. Фото: mashable.com

На днях во время выставки Mobile World Congress в Барселоне Lenovo представила концепт прозрачного ноутбука. Компьютер обладает 17,3-дюймовым прозрачным дисплеем Micro-LED, а физические клавиши заменены проекцией кнопок на плоскую поверхность из нанооптического стекла.

Об этом написал Dezeen.

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Дисплей получил регулируемую прозрачность и съемную прозрачную основу, которую можно использовать в качестве клавиатуры или планшета.

При поднесении стилуса к клавиатуре изображения кнопок исчезают, и основу можно использовать для рисования. Художники и дизайнеры делают эскизы прямо на поверхности и видят, как их творения появляются на экране.

Возможности для дизайнеров

В корпус ноутбука также встроена камера на задней панели, которая позволяет устройству распознавать и взаимодействовать с объектами, расположенными позади него, с помощью генеративного искусственного интеллекта и программного обеспечения дополненной реальности (AR).

На выставке продемонстрировала эти возможности, разместив цветок в вазе за экраном и запустив вокруг него виртуальную бабочку.

Эта технология может позволить цифровым художникам видеть то, что находится непосредственно за ноутбуком, рисуя на планшете специальным стилусом, а дизайнерам интерьера — накладывать виртуальную мебель или декор на уже существующее пространство.

Характеристики дисплея

Дисплей Project Crystal оснащен технологией MicroLED, которая использует микроскопические светодиоды для управления светом на уровне пикселей и обеспечивает высокий коэффициент контрастности.

Lenovo утверждает, что высокая насыщенность цветов и яркость дисплея в 1000 нит обеспечивает хорошую видимость как в помещении, так и на улице при любых условиях освещения.

Когда пиксели имеют максимальную яркость, дисплей выглядит полностью непрозрачной поверхностью, в то время как их затемнение увеличивает прозрачность.

Прототип устройства имеет относительно низкое разрешение 720 пикселей, но Lenovo уверена, что технология MicroLED будет продолжать развиваться.

Lenovo пока не планирует выводить ноутбук Project Crystal на рынок.

Ранее вышел прозрачный смартфон Nothing Phone (2), а Samsung представила первый прозрачный MicroLED-экран.