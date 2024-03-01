Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Lenovo представила концепт прозрачного ноутбука — крутой, но непрактичный arrow

Lenovo представила концепт прозрачного ноутбука — крутой, но непрактичный

1 марта 2024 19:44
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Lenovo создала полностью прозрачный ноутбук — чем он полезен
Прозрачность экрана регулируется. Фото: mashable.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

На днях во время выставки Mobile World Congress в Барселоне Lenovo представила концепт прозрачного ноутбука. Компьютер обладает 17,3-дюймовым прозрачным дисплеем Micro-LED, а физические клавиши заменены проекцией кнопок на плоскую поверхность из нанооптического стекла.

Об этом написал Dezeen.

Читайте также:

Дисплей получил регулируемую прозрачность и съемную прозрачную основу, которую можно использовать в качестве клавиатуры или планшета.

При поднесении стилуса к клавиатуре изображения кнопок исчезают, и основу можно использовать для рисования. Художники и дизайнеры делают эскизы прямо на поверхности и видят, как их творения появляются на экране.

 

Возможности для дизайнеров

В корпус ноутбука также встроена камера на задней панели, которая позволяет устройству распознавать и взаимодействовать с объектами, расположенными позади него, с помощью генеративного искусственного интеллекта и программного обеспечения дополненной реальности (AR).

На выставке продемонстрировала эти возможности, разместив цветок в вазе за экраном и запустив вокруг него виртуальную бабочку.

Эта технология может позволить цифровым художникам видеть то, что находится непосредственно за ноутбуком, рисуя на планшете специальным стилусом, а дизайнерам интерьера — накладывать виртуальную мебель или декор на уже существующее пространство.

Характеристики дисплея

Дисплей Project Crystal оснащен технологией MicroLED, которая использует микроскопические светодиоды для управления светом на уровне пикселей и обеспечивает высокий коэффициент контрастности.

Lenovo утверждает, что высокая насыщенность цветов и яркость дисплея в 1000 нит обеспечивает хорошую видимость как в помещении, так и на улице при любых условиях освещения.

Когда пиксели имеют максимальную яркость, дисплей выглядит полностью непрозрачной поверхностью, в то время как их затемнение увеличивает прозрачность.

Прототип устройства имеет относительно низкое разрешение 720 пикселей, но Lenovo уверена, что технология MicroLED будет продолжать развиваться.

Lenovo пока не планирует выводить ноутбук Project Crystal на рынок.

Ранее вышел прозрачный смартфон Nothing Phone (2), а Samsung представила первый прозрачный MicroLED-экран.

Китай
гаджеты
выставки
технологии
ноутбук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году