iPhone SE 4: яким буде майбутній бюджетний смартфон Apple

iPhone SE 4 буде схожим на iPhone 16. Фото: newtime.ua

Інсайдери стверджують, що бюджетна модель iPhone SE четвертого покоління може бути випущена у 2025 році. Днями Маджин Бу написав на "X", що SE 4 матиме дизайн схожий на iPhone 16 2024 року, який також все ще перебуває в розробці.

Про це написав Phone Arena.

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Раніше подейкували, що пристрій запозичить дизайн в iPhone 14, хоча ця модель не має динамічного острова з єдиною задньою камерою.

У твіті Маджина Бу йдеться про те, що iPhone SE 4 матиме динамічний острів з однією камерою на задній панелі. Стверджується, що iPhone 16 також матиме Dynamic Island, але буде оснащений двома камерами.

Розміри смартфона будуть схожими на iPhone XR — 150,9 х 75,7 х 8,3 мм. Хоча інсайдер й визнає, що чутки про дизайн iPhone SE 4 слід сприймати з певною часткою скептицизму.

Ще у вересні відомий аналітик TF International Мінг-Чі Куо заявив, що iPhone SE 4 буде оснащений 6,1-дюймовою OLED-панеллю. Це збігається чутками, що бюджетний iPhone використовуватиме дизайн iPhone 14 або iPhone 16.

Інші чутки про iPhone SE 4

Куо вважає, що в iPhone SE 4 дебютує з власним модемним чипом 5G Apple, який з часом замінить чипи Snapdragon 5G, що використовуються в iPhone зараз.

Модемний чип Apple 5G не працюватиме з важкодоступними сигналами 5G mmWave, які забезпечують найвищу швидкість передачі даних. Він дозволить iPhone SE 4 працювати з сигналами 5G на частоті до 6 ГГц.

Якщо телефон вийде у 2025 році, він може бути оснащений процесором 3-нм A17 Pro моделі iPhone 15 Pro або 3-нм чипсетом A18 Bionic, який, як очікується, використовуватиметься в iPhone 16 та iPhone 16 Plus.

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