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Когда Apple выпустит бюджетный iPhone SE 4 и как он будет выглядеть

9 февраля 2024 20:20
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
iPhone SE 4: каким будет будущий бюджетный смартфон Apple
iPhone SE 4 будет похож на iPhone 16. Фото: newtime.ua
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Инсайдеры утверждают, что бюджетная модель iPhone SE четвертого поколения может быть выпущена в 2025 году. На днях Маджин Бу написал на "X", что SE 4 будет иметь дизайн схожий с iPhone 16 2024 года, который также все еще находится в разработке.

Об этом написал Phone Arena.

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Ранее говорили, что устройство позаимствует дизайн у iPhone 14, хотя эта модель не имеет динамического острова с единственной задней камерой.

В твите Маджина Бу говорится, что iPhone SE 4 будет иметь динамичный остров с одной камерой на задней панели. Утверждается, что iPhone 16 также будет иметь Dynamic Island, но будет оснащен двумя камерами.

Когда Apple выпустит бюджетный iPhone SE 4 и как он будет выглядеть - фото 1

Размеры смартфона будут похожи на iPhone XR — 150,9 х 75,7 х 8,3 мм. Хотя инсайдер и признает, что слухи о дизайне iPhone SE 4 следует воспринимать с определенной долей скептицизма.

Еще в сентябре известный аналитик TF International Минг-Чи Куо заявил, что iPhone SE 4 будет оснащен 6,1-дюймовой OLED-панелью. Это совпадает слухами, что бюджетный iPhone будет использовать дизайн iPhone 14 или iPhone 16.

Другие слухи об iPhone SE 4

Куо считает, что в iPhone SE 4 дебютирует с собственным модемным чипом 5G Apple, который со временем заменит используемые в iPhone сейчас чипы Snapdragon 5G.

Модемный чип Apple 5G не будет работать с труднодоступными сигналами 5G mmWave, обеспечивающими высокую скорость передачи данных. Он позволит iPhone SE 4 работать с сигналами 5G на частоте до 6 ГГц.

Если телефон выйдет в 2025 году, он может быть оснащен процессором 3-нм A17 Pro модели iPhone 15 Pro или 3-нм чипсетом A18 Bionic, который, как ожидается, будет использоваться в iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Ранее мы писали, зачем Apple увеличит дисплей iPhone 16 Pro. Также сообщалось, каким будет будущий iPhone 16 Pro Max.

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