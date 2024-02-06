Федоров анонсував у "Дії" послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео — деталі

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: LIGA.net

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував план запуску онлайн-сервісу для реєстрації шлюбів через мобільний застосунок "Дія". Пара зможе одружитися з використанням відеозв'язку.

Про це Федоров повідомив в ефірі телемарафону у вівторок, 6 лютого.

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Запуск онлайн-сервісу реєстрації шлюбу

Міністр розповів, що онлайн-сервіс включатиме цікаві елементи процесу і забезпечить високий рівень безпеки завдяки складній системі підтвердження особистості.

"Це буде унікально для всього світу. Також це дозволить нашим військовим одружитися на дистанції. Це важливий крок", — додав Федоров.

Досягнення програми "Дія" за 4 роки

У своєму Telegram Федоров повідомив, що програма "Дія" святкує день народження — 4 роки.

"Чотири роки тому з ініціативи Президента дали старт державі у смартфоні — так в Україні з'явилася Дія. Ми починали з посвідчення водія та техпаспорту водія. Потім Україна стала першою країною у світі, де цифровий паспорт отримав ту ж силу, що і паперовий або пластиковий аналог", — написав міністр.

Він розповів, що через чотири роки, сьогодні "Дія" пропонує 14 видів цифрових документів і понад 130 сервісів в онлайн-форматі. Серед них:

перереєстрація автомобіля;

оплата податків;

купівля військових облігацій;

пожертвування на безпілотники;

оформлення статусу ВПО;

ремонт будинку;

документи на авто;

реєстрація ФОП;

доступ до послуги єМалятко.

Крім того, з початку війни "Дія" перетворилася на незамінний інструмент для громадян. З 24 лютого 2022 року у додатку та на сайті "Дія" було додано понад 70 нових сервісів, від послуг для внутрішньо переміщених осіб до програми грантів є Робота.

Нагадаємо, раніше застосунок державних послуг "Дія" запровадив нові військові облігації. Цього разу їх присвятили наступним містам: Залізний Порт, Асканію-Нову, Джанкой та Керч.

Також Федоров заявив, що Україна скоро розсекретить вихідний код мобільного додатка "Дія". Чиновник вважає, що такий крок допоможе союзникам України створити свій аналог.