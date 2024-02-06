Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Федоров анонсував у "Дії" послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео — деталі arrow

Федоров анонсував у "Дії" послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео — деталі

6 лютого 2024 17:04
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Федоров анонсував у "Дії" послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео — деталі
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: LIGA.net
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував план запуску онлайн-сервісу для реєстрації шлюбів через мобільний застосунок "Дія". Пара зможе одружитися з використанням відеозв'язку.

Про це Федоров повідомив в ефірі телемарафону у вівторок, 6 лютого.

Читайте також:

Запуск онлайн-сервісу реєстрації шлюбу

Міністр розповів, що онлайн-сервіс включатиме цікаві елементи процесу і забезпечить високий рівень безпеки завдяки складній системі підтвердження особистості.

"Це буде унікально для всього світу. Також це дозволить нашим військовим одружитися на дистанції. Це важливий крок", — додав Федоров.

Досягнення програми "Дія" за 4 роки

У своєму Telegram Федоров повідомив, що програма "Дія" святкує день народження — 4 роки.

"Чотири роки тому з ініціативи Президента дали старт державі у смартфоні так в Україні з'явилася Дія. Ми починали з посвідчення водія та техпаспорту водія. Потім Україна стала першою країною у світі, де цифровий паспорт отримав ту ж силу, що і паперовий або пластиковий аналог", — написав міністр.

Він розповів, що через чотири роки, сьогодні "Дія" пропонує 14 видів цифрових документів і понад 130 сервісів в онлайн-форматі. Серед них:

  • перереєстрація автомобіля;
  • оплата податків;
  • купівля військових облігацій;
  • пожертвування на безпілотники;
  • оформлення статусу ВПО;
  • ремонт будинку;
  • документи на авто;
  • реєстрація ФОП;
  • доступ до послуги єМалятко.

Крім того, з початку війни "Дія" перетворилася на незамінний інструмент для громадян. З 24 лютого 2022 року у додатку та на сайті "Дія" було додано понад 70 нових сервісів, від послуг для внутрішньо переміщених осіб до програми грантів є Робота.

Нагадаємо, раніше застосунок державних послуг "Дія" запровадив нові військові облігації. Цього разу їх присвятили наступним містам: Залізний Порт, Асканію-Нову, Джанкой та Керч.

Також Федоров заявив, що Україна скоро розсекретить вихідний код мобільного додатка "Дія". Чиновник вважає, що такий крок допоможе союзникам України створити свій аналог.

Михайло Федоров
Дія
шлюб
весілля
додаток
військові
послуги

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі