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Федоров анонсировал в "Дії" услугу онлайн-браков с помощью видео — детали

6 февраля 2024 17:04
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Федоров анонсировал в "Дії" услугу онлайн-браков с помощью видео — детали
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: LIGA.net
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал плані запуска онлайн-сервиса для регистрации браков через мобильное приложение "Дія". Пара сможет вступить в законный брак удаленно с использованием видеосвязи. 

Об єтом Федоров сообщил в эфире телемарафона во вторник, 6 февраля.

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Запуск онлайн-сервиса регистрирования брака

Министр рассказал, что онлайн-сервис будет включать в себя интересные элементы процесса и обеспечит высокий уровень безопасности благодаря сложной системе подтверждения личности. 

"Это будет уникально для всего мира. Также это позволит нашим военным жениться на дистанции. Это важный шаг", — добавил Федоров.

Достижения приложения "Дія" за 4 года

В своем Telegram Федоров сообщил, что приложение "Дія" празднует день рождения — 4 года.

"Четыре года назад по инициативе Президента дали старт государству в смартфоне так в Украине появилось Действие. Мы начинали с водительского удостоверения и техпаспорта. Затем Украина стала первой страной в мире, где цифровой паспорт получил ту же силу, что и бумажный или пластиковый аналог", — написал министр.

Он рассказал, что по истечению четырех лет, сегодня "Дія" предлагает 14 видов цифровых документов и свыше 130 сервисов в онлайн-формате. Среди них:

  • перерегистрация автомобиля;
  • оплата налогов;
  • покупка военных облигаций;
  • пожертвования на беспилотники;
  • оформление статуса ВПЛ;
  • ремонт дома;
  • документы на авто;
  • регистрация ФЛП;
  • доступ к услуге єМалятко.

Кроме того, с начала войны "Дія" превратилась в незаменимый инструмент для граждан. С 24 февраля 2022 года в приложении и на сайте "Дія" было добавлено более 70 новых сервисов, от услуг для внутренне перемещенных лиц до программы грантов єРобота.

Напомним, ранее приложение государственных услуг "Дія" ввела новые военные облигации. На этот раз их посвятили следующим городам: Железный Порт, Асканию-Нову, Джанкой и Керчь.

Также Федоров заявил, что Украина скоро рассекретит исходный код мобильного приложения "Дія". Чиновник считает, такой шаг поможет союзникам Украины создать свой аналог.

Михаил Федоров
Дия
брак
свадьба
приложение
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услуги

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