Федоров анонсував появу аналога Chat GPT в "Дії"

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: УНІАН

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що невдовзі в додатку "Дія" з'явиться чат-бот на основі штучного інтелекту під назвою "Надія". Таким чином в Україні з'явиться аналог Chat GPT, який навчатиметься за допомогою спілкування.

Про це Михайло Федоров написав у Telegram у четвер, 29 лютого.

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"Одна з ідей, над якою працюємо, — помічник на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Помічника зватимуть Надія", — розповів міністр.

За його словами, відомство має намір скористатися технологічним рішенням від одного з провідних міжнародних виробників.

"Це буде чат-бот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки Дії", — пояснив Федоров.

Він наголосив, що це буде "революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу". А під час тестування застосунку українці зможуть навчити чат-бот якісніше відповідати на запити.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Мінцифри Михайла Федорова

Нагадаємо, що цьогоріч у січні українці замовили в ''Дії'' понад 5 000 дублікатів документів і витягів за місяць. Відомо, скільки становить число замовлених дублікатів за весь час існування додатка.

Також ми писали, що українці, які через війну втратили житло, зможуть використати сертифікат "єВідновлення" для купівлі домівки за програмою "єОселя". Подати заявку на участь в програмі можна в "Дії".