Федоров анонсировал появление аналога Chat GPT в "Дії"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: УНИАН

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что вскоре в приложении "Дія" появится чат-бот на основе искусственного интеллекта под названием "Надия". Таким образом, в Украине появится аналог Chat GPT, который будет учиться с помощью общения.

Об этом Михаил Федоров написал в Telegram в четверг, 29 февраля.

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Чат-бот "Надия" в "Дії"

"Одна из идей, над которой работаем — помощник на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращение. Помощника будут звать Надия", — рассказал министр.

По его словам, ведомство намерено воспользоваться технологическим решением от одного из ведущих международных производителей.

"Это будет чат-бот нового поколения, которое будет в чате общаться на человечном языке и поможет решить несложную проблему. Его основными преимуществами будут скорость ответа и экономия времени и ресурсов команды поддержки "Дії", — пояснил Федоров.

Он подчеркнул, что это будет "революционная технология не только для Украины, но и правительств всего мира". А во время тестирования приложения украинцы смогут научить чат-бот более качественно отвечать на запросы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Минцифры Михаила Федорова

Напомним, что в январе украинцы заказали у ''Дії'' более 5 000 дубликатов документов и подъемников в месяц. Известно, сколько составляет число заказанных дубликатов за все время приложения.

Также мы писали, что украинцы, которые из-за войны потеряли жилье, смогут использовать сертификат "єВідновлення" для покупки дома по программе "єОселя". Подать заявку на участие в программе можно в "Дії".