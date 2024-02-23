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Чотири способи позбутися подряпин на смартфоні в домашніх умовах

23 лютого 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Як позбутися подряпин на смартфоні підручними засобами — чотири лайфхаки
Чистити екран слід акуратними круговими рухами. Фото: citymagazine.si
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Заміна подряпаного екрана смартфона в майстерні — найкращий, але найдорожчий спосіб освіжити дисплей пристрою. Тому існують прості та швидкі методи усунути неглибокі подряпини з улюбленого гаджета.

Про це написав Mashable.

Перш ніж розпочати чистку смартфона:

  • вимкніть прилад;
  • заклеїте порти телефону скотчем, щоб запобігти потраплянню рідини всередину.

Пам'ятайте, ці методи призначені для незначних подряпин на смартфоні. Якщо на екрані великі пошкодження або тріщини, доведеться звернутися по допомогу професіоналів.

1. Зубна паста

Потрібна саме звичайна біла зубна паста, а не, наприклад, гель.

  • Нанесіть невелику кількість зубної пасти на кінець ватної палички або чистої м'якої тканини.
  • Обережно потріть по екрану круговими рухами, доки не побачите, що подряпина зникла.
  • Акуратно протріть екран вологою ганчіркою, щоб видалити надлишки зубної пасти.

2. Харчова сода

Потрібно слідкувати, щоб під час чистки вода не потрапила всередину телефона.

  • Змішайте дві частини харчової соди та одну частину води в мисці до утворення густої пасти.
  • Нанесіть пасту на чисту м'яку тканину й обережно потріть подряпини на телефоні круговими рухами.
  • Протріть екран свіжою, злегка вологою ганчіркою, щоб видалити надлишки.

3. Дитяча присипка

Додавання води до дитячої присипки створює пасту, яка може видалити подряпини на телефоні. У наведених вище кроках просто замініть харчову соду на дитячу присипку.

4. Рослинна олія

Одна крихітна крапля олії на подряпину може стати швидким косметичним рішенням для найменших подряпин.

Раніше ми писали, як надовго зберегти яскравість екрана смартфона. Також розповідали, як безпечно очистити екран ноутбука.

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