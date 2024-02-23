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Четыре способа избавиться от царапин на смартфоне в домашних условиях

23 февраля 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Как избавиться от царапин на смартфоне подручными средствами — четыре лайфхака
Очищать экран следует аккуратными круговыми движениями. Фото: citymagazine.si
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Замена поцарапанного экрана смартфона в мастерской — самый лучший, но самый дорогой способ освежить дисплей устройства. Поэтому существуют простые и быстрые методы устранить неглубокие царапины с любимого гаджета.

Об этом написал Mashable.

Перед началом чистки смартфона:

  • выключите прибор;
  • заклейте порты телефона скотчем, чтобы предотвратить попадание жидкости внутрь.

Помните, эти методы предназначены для незначительных царапин на смартфоне. Если на экране большие повреждения или трещины, придется прибегнуть к помощи профессионалов.

1. Зубная паста

Нужна именно обычная белая зубная паста, а не, например, гель.

  • Нанесите немного зубной пасты на конец ватной палочки или чистой мягкой ткани.
  • Осторожно потрите круговыми движениями по экрану, пока не увидите, что царапина исчезла.
  • Аккуратно протрите экран влажной тряпкой, чтобы удалить излишки зубной пасты.

2. Пищевая сода

Нужно следить, чтобы во время чистки вода не попала внутрь телефона.

  • Смешайте две части пищевой соды и одну часть воды в миске до образования густой пасты.
  • Нанесите пасту на чистую мягкую ткань и осторожно потрите царапины на телефоне круговыми движениями.
  • Протрите экран свежей, слегка влажной тряпкой, чтобы удалить излишки.

3. Детская присыпка

Добавление воды в детскую присыпку создает пасту, которая может удалить царапины на телефоне. В вышеприведенных шагах просто замените пищевую соду на детскую присыпку.

4. Растительное масло

Одна крохотная капля масла на царапину может стать быстрым косметическим решением для самых небольших царапин.

Ранее мы писали, как надолго сохранить яркость экрана смартфона. Также говорили, как безопасно очистить экран ноутбука.

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