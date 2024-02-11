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Австрійський стартап розробляє вертикальне таксі, що літає — у чому його особливість

11 лютого 2024 09:46
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Австрійський стартап розробляє вертикальне таксі, що літає — у чому його особливість
Електричне таксі eCopter. Фото: flynow-aviation.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Австрійська компанія FlyNow Aviation працює над створенням eCopter, інноваційного електричного повітряного таксі. Літальний апарат здатний до вертикального зльоту та посадки.

Про це повідомило видання New Atlas у п'ятницю, 9 лютого.

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Особливість літаючого таксі eCopter

FlyNow Aviation має намір запропонувати як одномісні, так і двомісні варіанти свого аеротаксі, а також розробити спеціалізовану вантажну модифікацію.

Компанія прогнозує, що всі три моделі eCopter будуть здатні на дальність польоту до 50 км, розвивати крейсерську швидкість 130 км/год і витримувати максимальне навантаження до 200 кг.

Особливістю конструкції є використання двох пропелерів, встановлених один над одним і що обертаються у протилежні сторони, що дозволяє Європейському агентству з авіаційної безпеки класифікувати пристрій як електричний вертоліт.

Електричне таксі eCopter
Електричне таксі eCopter. Фото: flynow-aviation.com

Коли буде запущено виробництво аеротаксі

Виконавчий директор FlyNow Юрген Грейль оголосив про плани розпочати комерційне виробництво eCopter у 2026 році, зазначивши, що спочатку буде запущено у виробництво вантажний виріб для спрощення процесу ліцензування, після чого стартує випуск моделей для перевезення пасажирів.

Нагадаємо, раніше компанія Renault представила свою версію літаючого автомобіля. Компанія вирішила презентувати машину, що літає, на честь 60 років з моменту появи культового автомобіля Renault 4L, який продавали протягом 30 років у кількості близько восьми мільйонів штук.

Аналогічний проєкт, названий XPeng X, також анонсували китайський виробник XPeng.

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