Австрийский стартап разрабатывает вертикальное летающее такси — в чем его особенность
Австрийская компания FlyNow Aviation работает над созданием eCopter, инновационного электрического воздушного такси. Летательный аппарат способен к вертикальному взлету и посадке.
Об этом сообщило издание New Atlas в пятницу, 9 февраля.
Особенность летающего такси eCopter
FlyNow Aviation намерена предложить как одноместные, так и двухместные варианты своего аэротакси, а также разработать специализированную грузовую модификацию.
Компания прогнозирует, что все три модели eCopter будут способны на дальность полета до 50 км, развивать крейсерскую скорость в 130 км/ч и выдерживать максимальную нагрузку до 200 кг.
Особенностью конструкции является использование двух пропеллеров, установленных друг над другом и вращающихся в противоположные стороны, что позволяет Европейскому агентству по авиационной безопасности классифицировать устройство как электрический вертолет.
Когда будет запущено производство аэротакси
Исполнительный директор FlyNow Юрген Грейль объявил о планах начать коммерческое производство eCopter в 2026 году, отметив, что сначала будет запущено в производство грузовое изделие для упрощения процесса лицензирования, после чего стартует выпуск моделей для перевозки пассажиров.
Напомним, ранее компания Renault представила свою версию летающего автомобиля. Компания решила презентовать летающую машину в честь 60 лет с момента появления культового автомобиля Renault 4L, который продавали в течение 30 лет в количестве около восьми миллионов штук.
Аналогичный проект, названный XPeng X, также был анонсирован китайским производителем XPeng.
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