Австрийский стартап разрабатывает вертикальное летающее такси — в чем его особенность

Электрическое такси eCopter. Фото: flynow-aviation.com

Австрийская компания FlyNow Aviation работает над созданием eCopter, инновационного электрического воздушного такси. Летательный аппарат способен к вертикальному взлету и посадке.

Об этом сообщило издание New Atlas в пятницу, 9 февраля.

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Особенность летающего такси eCopter

FlyNow Aviation намерена предложить как одноместные, так и двухместные варианты своего аэротакси, а также разработать специализированную грузовую модификацию.

Компания прогнозирует, что все три модели eCopter будут способны на дальность полета до 50 км, развивать крейсерскую скорость в 130 км/ч и выдерживать максимальную нагрузку до 200 кг.

Особенностью конструкции является использование двух пропеллеров, установленных друг над другом и вращающихся в противоположные стороны, что позволяет Европейскому агентству по авиационной безопасности классифицировать устройство как электрический вертолет.

Электрическое такси eCopter. Фото: flynow-aviation.com

Когда будет запущено производство аэротакси

Исполнительный директор FlyNow Юрген Грейль объявил о планах начать коммерческое производство eCopter в 2026 году, отметив, что сначала будет запущено в производство грузовое изделие для упрощения процесса лицензирования, после чего стартует выпуск моделей для перевозки пассажиров.

Напомним, ранее компания Renault представила свою версию летающего автомобиля. Компания решила презентовать летающую машину в честь 60 лет с момента появления культового автомобиля Renault 4L, который продавали в течение 30 лет в количестве около восьми миллионов штук.

Аналогичный проект, названный XPeng X, также был анонсирован китайским производителем XPeng.