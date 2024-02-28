Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Apple зупиняє проєкт, над яким працювала понад 10 років — що не вийшло arrow

Apple зупиняє проєкт, над яким працювала понад 10 років — що не вийшло

28 лютого 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Чому Apple зупинила проєкт електромобіля, над яким працювала понад 10 років
Apple розпрощалася з власним електрокаром. Фото: supercarblondie.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компанія Apple призупинила свій амбітний проєкт зі створення електромобіля. Роботи Apple щодо безпілотного електрокара офіційно зайшли в глухий кут.

Про це написав ArenaEV.

Читайте також:

Чому Apple відмовився від розробки електрокара

Ще у 2014 році вперше з'явилися чутки про розробку надсучасного самокерованого електромобіля. Задуманий як витончена, футуристична машина з революційним інтер'єром, електрокар Apple мав зруйнувати автомобільну індустрію так само як iPhone перевернув уявлення про смартфони.

Але все виявилося надто складним. Зміна керівництва, зміна стратегій та стрімке зростання витрат зашкодили проєкту. Останнього удару було завдано, коли керівництво Apple, занепокоєне низькою прибутковістю та великими витратами, вирішило перемикнутися на інші напрямки.

Що натомість

Замість електромобіля Apple спрямує ресурси на розробку передових систем штучного інтелекту. Підрозділ ШІ компанії отримає приплив талантів, коли автомобільний проєкт остаточно розформують.

Хоча точна кількість втрачених робочих місць залишається незрозумілою, ті, хто має досвід роботи в галузі апаратного забезпечення та автомобільного дизайну, отримають широкі спектр можливості на інших проєктах компанії.

Раніше ми писали про п'ять дивовижних пристроїв та функцій Apple у 2024 році. Також експерти проаналізували усі провали Apple на тлі здобутків компанії у 2023 році.

Apple
авто
електрокари
штучний інтелект
електромобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів