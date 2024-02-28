Чому Apple зупинила проєкт електромобіля, над яким працювала понад 10 років

Apple розпрощалася з власним електрокаром. Фото: supercarblondie.com

Компанія Apple призупинила свій амбітний проєкт зі створення електромобіля. Роботи Apple щодо безпілотного електрокара офіційно зайшли в глухий кут.

Про це написав ArenaEV.

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Ще у 2014 році вперше з'явилися чутки про розробку надсучасного самокерованого електромобіля. Задуманий як витончена, футуристична машина з революційним інтер'єром, електрокар Apple мав зруйнувати автомобільну індустрію так само як iPhone перевернув уявлення про смартфони.

Але все виявилося надто складним. Зміна керівництва, зміна стратегій та стрімке зростання витрат зашкодили проєкту. Останнього удару було завдано, коли керівництво Apple, занепокоєне низькою прибутковістю та великими витратами, вирішило перемикнутися на інші напрямки.

Що натомість

Замість електромобіля Apple спрямує ресурси на розробку передових систем штучного інтелекту. Підрозділ ШІ компанії отримає приплив талантів, коли автомобільний проєкт остаточно розформують.

Хоча точна кількість втрачених робочих місць залишається незрозумілою, ті, хто має досвід роботи в галузі апаратного забезпечення та автомобільного дизайну, отримають широкі спектр можливості на інших проєктах компанії.

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