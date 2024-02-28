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Apple останавливает проект, над которым работала более 10 лет — что не получилось

28 февраля 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Почему Apple остановила проект электромобиля, над которым работала более 10 лет
Apple распрощалась с собственным электрокаром. Фото: supercarblondie.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компания Apple приостановила свой амбициозный проект по созданию электромобиля. Работа Apple по беспилотному электрокару официально зашла в тупик.

Об этом пишет ArenaEV.

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Еще в 2014 году впервые появились слухи о разработке сверхсовременного самоуправляемого электромобиля. Задуманный как утонченная, футуристическая машина с революционным интерьером, электрокар Apple должен был разрушить автомобильную индустрию так же, как iPhone перевернул представление о смартфонах.

Но все оказалось слишком сложным. Смена руководства, изменение стратегий и стремительный рост затрат повредили проекту. Последний удар был нанесен, когда руководство Apple, обеспокоенное низкой доходностью и большими затратами, решило переключиться на другие направления.

Что взамен

Вместо электромобиля Apple направит ресурсы на разработку передовых систем искусственного интеллекта. Подразделение ИИ компании получит приток талантов, когда автомобильный проект окончательно расформируют.

Хотя точное количество потерянных рабочих мест остается неясным, те, кто имеет опыт работы в области аппаратного обеспечения и автомобильного дизайна, получат широкие возможности на других проектах компании.

Ранее мы писали о пяти удивительных устройствах и функциях Apple в 2024 году. Также эксперты проанализировали все провалы Apple на фоне достижений компании в 2023 году.

Apple
авто
электрокары
искусственный интеллект
електромобиль

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