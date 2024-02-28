Почему Apple остановила проект электромобиля, над которым работала более 10 лет

Apple распрощалась с собственным электрокаром. Фото: supercarblondie.com

Компания Apple приостановила свой амбициозный проект по созданию электромобиля. Работа Apple по беспилотному электрокару официально зашла в тупик.

Об этом пишет ArenaEV.

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Еще в 2014 году впервые появились слухи о разработке сверхсовременного самоуправляемого электромобиля. Задуманный как утонченная, футуристическая машина с революционным интерьером, электрокар Apple должен был разрушить автомобильную индустрию так же, как iPhone перевернул представление о смартфонах.

Но все оказалось слишком сложным. Смена руководства, изменение стратегий и стремительный рост затрат повредили проекту. Последний удар был нанесен, когда руководство Apple, обеспокоенное низкой доходностью и большими затратами, решило переключиться на другие направления.

Что взамен

Вместо электромобиля Apple направит ресурсы на разработку передовых систем искусственного интеллекта. Подразделение ИИ компании получит приток талантов, когда автомобильный проект окончательно расформируют.

Хотя точное количество потерянных рабочих мест остается неясным, те, кто имеет опыт работы в области аппаратного обеспечения и автомобильного дизайна, получат широкие возможности на других проектах компании.

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