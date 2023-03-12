Зловмисники з рф шантажують українських розробників гри "S.T.A.L.K.E.R": що відомо
У популярній соцмережі рф з'явилося звернення до українських розробників гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". Росіяни намагаються шантажувати їх.
Про це повідомляє Gagadget.
-
Зеленський поспілкувався з українськими полярниками: що обговорили
-
Аграрії Одещини можуть отримати грант на підтримку сільського господарства
-
Окупант скаржиться, що йому відмовляють у лікуванні і знову відправляють на фронт, — перехоплення
-
Бельгія передасть броньовані машини швидкої допомоги для України
-
Між США та Іраном готується обмін ув'язненими: що відомо
-
В Одесі триває набір до лав патрульної поліції
-
Нафтовий завод в Саудівській Аравії отримав рекордний річний прибуток за всю історію: яка сума
-
Більшість британців вважають доброю справою прийом українських біженців
-
Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана
-
У Кишиневі затримали понад 50 осіб, які планували взяти участь у мітингу партії "Шор"
Деталі
Російська група "Вісник "Того Самого Сталкера" заявила, що вона має у своєму розпорядженні "десятки гігабайт даних" про гру, зокрема карти, опис постановочних сцен, локації та інше.
Росіяни поставили ультиматум українським розробникам "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". Вони вимагають:
- Попросити вибачення перед геймерами з рф та Білорусі "за негідну поведінку" (ймовірно, йдеться про відмову розробника від офіційного релізу гри в цих країнах та відсутність російського озвучення);
- додавання російської локалізації, якщо не на релізі, то "у вигляді доповнення".
У разі невиконання цих умов росіяни погрожують "злити" всі матеріали в мережу до 15 березня.
Нагадаємо, у день відкриття продажів комп'ютерної гри Atomic Heart, який нібито випадково співпав із датою звернення путіна, у Мінцифрі закликали ігнорувати реліз. Цифрову версію гри хочуть заборонити в Україні. Мінцифри звернеться до компаній Sony, Microsoft та Valve.
Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації України вже направило до Sony, Microsoft та Valve Corporation заяви з проханням заблокувати продажі російської гри Atomic Heart.
Додамо, у нової, але вже популярної гри Hogwarts Legacy з'явилася українська версія сайту. Ще нещодавно її не було.