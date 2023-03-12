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Зловмисники з рф шантажують українських розробників гри "S.T.A.L.K.E.R": що відомо

12 березня 2023 18:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У популярній соцмережі рф з'явилося звернення до українських розробників гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". Росіяни намагаються шантажувати їх.

Про це повідомляє Gagadget.

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Деталі

Російська група "Вісник "Того Самого Сталкера" заявила, що вона має у своєму розпорядженні "десятки гігабайт даних" про гру, зокрема карти, опис постановочних сцен, локації та інше.

Россияне обратились к разработчикам игры "Stalker"

Росіяни поставили ультиматум українським розробникам "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". Вони вимагають:

  • Попросити вибачення перед геймерами з рф та Білорусі "за негідну поведінку" (ймовірно, йдеться про відмову розробника від офіційного релізу гри в цих країнах та відсутність російського озвучення);
  • додавання російської локалізації, якщо не на релізі, то "у вигляді доповнення".

У разі невиконання цих умов росіяни погрожують "злити" всі матеріали в мережу до 15 березня.

Нагадаємо, у день відкриття продажів комп'ютерної гри Atomic Heart, який нібито випадково співпав із датою звернення путіна, у Мінцифрі закликали ігнорувати реліз. Цифрову версію гри хочуть заборонити в Україні. Мінцифри звернеться до компаній Sony, Microsoft та Valve.

Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації України вже направило до Sony, Microsoft та Valve Corporation заяви з проханням заблокувати продажі російської гри Atomic Heart

Додамо, у нової, але вже популярної гри Hogwarts Legacy з'явилася українська версія сайту. Ще нещодавно її не було.

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