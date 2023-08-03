YouTube тестує короткі описи до відео, які створює ШІ

Чоловік користується додатком YouTube. Фото: google.com

YouTube випробовує нову функцію — автоматичні описи роликів, що створюються за допомогою штучного інтелекту. Тестування проводиться на обмеженій кількості відео.

Про це YouTube повідомив на офіційній сторінці.

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Нова функція YouTube

Зазначається, що це нововведення має на меті допомогти користувачам краще розібратися, про що йдеться в відео. Але важливо також розуміти, що автоматичні згенеровані описи не повинні замінювати звичайні, які додають автори.

"Ми починаємо тестувати автоматично генеровані штучним інтелектом анотації на YouTube, щоб вам було простіше прочитати коротку інформацію про відеоролик і вирішити, чи підходить він вам. Спочатку ви можете побачити ці резюме на сторінках перегляду і пошуку", — повідомляє команда.

Компанія зазначила, що під час тестування автоматично згенеровані описи будуть лише на деяких відео. YouTube просить користувачів, які побачать анотації, залишати про них відгуки.

Нагадаємо, що Google планує запровадити онлайн-ігри в сервісі YouTube. Вони будуть доступні через програму та вебсайт на різних мобільних пристроях і комп'ютерах.