WhatsApp здивував новою функцією: є в багатьох додатках

Чоловік користується додатком WhatsApp. Фото: google.com

В оновленні популярної соцмережі WhatsApp з'явилася можливість показати свій екран під час відеодзвінків. Таку функцію давно мають Zoom, Google Meet та Microsoft Teams.

Про це повідомляє NNews.

Читайте також:

Як поділитися екраном у WhatsApp

Зазначається, що ділитися екраном зручно під час робочих зустрічей, чи розмов із друзями для спільного перегляду документів або ж фото. Однак лише цими ситуаціями функція не обмежується.

Щоб скористатися можливостями нової опції, потрібно натиснути на кнопку "Поділитися" на панелі керування. Там також можна обрати між спільним доступом для конкретної програми чи усього пристрою.

Як виглядає показ екрана в WhatsApp. Фото: WhatsApp

Функція вже з'явилася для операційних систем Android, iOS та Windows. Поступово вона буде доступна для всіх користувачів месенджера протягом наступних місяців.

Нагадаємо, що в соцмережі WhatsApp з'явилась нова функція. Так, компанія Meta додала опцію миттєвих відеоповідомлень у "кружечку". Щось схоже має Telegram.