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У WhatsApp з'явилися відеоповідомлення: деталі

30 липня 2023 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У WhatsApp з'явилися відеоповідомлення: деталі
Чоловік заходить у додаток WhatsApp. Фото: pixabay
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У соцмережі WhatsApp з'явилась нова функція. Так, компанія Meta додала опцію миттєвих відеоповідомлень у "кружечку". Щось схоже має Telegram.

Про це повідомляє Meta.

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Нова функція в WhatsApp

"Голосові повідомлення в WhatsApp змінили спосіб спілкування людей, надаючи швидкий і безпечний спосіб поділитися своїм голосом. Ми раді розвинути цю функцію за допомогою нових миттєвих відеоповідомлень. Тепер ви можете записувати та ділитися короткими особистими відео прямо в чаті", — повідомляє Meta.

Зазначається, що найбільша тривалість відео в додатку — 60 с. Надсилати їх можна так само як і голосові повідомлення.

Відео відтворюватиметься автоматично без звуку в чаті, але доторком до "кружечка" можна ввімкнути звук. 

"Відеоповідомлення захищені наскрізним шифруванням, щоб зберегти ваші повідомлення в безпеці", — додали в компанії.

У WhatsApp з'явилась функція запису відеоповідомлень. Фото: Meta

Нагадаємо, що компанія Meta планує низку оновлень у додатку WhatsApp. Так, тепер у застосунку з'являться анімовані наклейки, що покращить спілкування між користувачами та допоможе краще передати їхні емоції. 

Також ми повідомляли, що Meta запускає нову функцію. Йдеться про пересилання повідомлень під назвою "Канали" в WhatsApp, на зразок свого нещодавнього оновлення для Instagram.

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