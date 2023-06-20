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WhatsApp запускає нову функцію: деталі

20 червня 2023 12:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
WhatsApp запускає нову функцію: деталі
Користувачі соціальної мережі WhatsApp. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Meta запускає нову функцію. Йдеться про пересилання повідомлень під назвою "Канали" в WhatsApp , на зразок свого нещодавнього оновлення для Instagram.

Про це пише TC .

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Нова функція пересилання повідомлень у WhatsApp

Нова функція — частина спроб впливової соціальної платформи надати більше коштів для її 2-мільярдної аудиторії. Meta також планує монетизувати цю функцію у майбутньому.

У програмі WhatsApp, повідомлення від "Каналів" відображатимуться в новому розділі, який називається "Оновлення". Це відрізняється від підходу, який Meta використовує в Instagram, де повідомлення від каналів надходять через DMs (direct messages). У WhatsApp, Meta зосереджена на спрощенні використання каналів для таких груп, як НУО, дослідні медичні установи та органи перевірки фактів замість окремих творців контенту.

Meta вказує, що адміністратори можуть надсилати тексти, фотографії, відео, стікери та опитування через ці канали. Важливо, що це безперервні діалоги, тому користувачі не можуть відповісти на ці повідомлення.

У той час як користувачі можуть приєднатися до каналів, використовуючи запрошення, WhatsApp також представляє каталог для пошуку різних каналів, пов'язаних з хобі, спортивними командами та місцевими діячами. Платформа заявила, що надасть адміністраторам інструменти для приховування каналів від загального пошуку.

"Сьогодні ми оголошуємо про канали WhatsApp приватний спосіб стежити за людьми та організаціями, які важливі для вас, прямо в WhatsApp. Ми починаємо в Сінгапурі та Колумбії, але пізніше цього року ми запустимо їх для всіх. Ми створюємо канали, щоб вони були найконфіденційнішим способом спілкування. Як адміністратор каналу, ваш номер телефону не буде показаний передплатникам, і підписка на канал не покаже його адміністратору або іншим передплатникам каналу", сказав глава компанії Марк Цукерберг.

Нагадаємо, що користувачі WhatsApp на Android можуть очікувати найближчим часом на нову функцію, що дозволяє демонструвати вміст свого екрана під час відеодзвінка. На цей час ця функція доступна тільки для бета-версії програми, але незабаром вона стане загальнодоступною.

Також ми писали, що глобальний лідер серед месенджерів WhatsApp нещодавно анонсував впровадження нової функції, відомої як "Закриття чату". Цей інноваційний інструмент покликаний підвищити рівень приватності користувачів, надаючи можливість приховати особисті бесіди або групові обговорення у спеціальній, надійно захищеній папці.

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