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В WhatsApp появилась новая функция

30 мая 2023 19:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В WhatsApp появилась новая функция
Пользователи WhatsApp. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Пользователи WhatsApp на Android могут ожидать в ближайшем времени новую функцию, позволяющую демонстрировать содержимое своего экрана во время видеозвонка. На данный момент эта функция доступна только для бета-версии приложения, но вскоре она станет общедоступной.

Об этом сообщает профильный ресурс WABetaInfo.

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Новая функция

Суть нововведения заключается в том, что пользователи смогут делиться своим экраном с собеседниками во время видео-взаимодействия. Так, будут видны все действия, происходящие на экране смартфона или планшета пользователя. Это открывает новые возможности для совместной работы, обучения или просто обмена интересной информацией.

Процесс активации новой функции прост и интуитивно понятен. Пользователь должен нажать на специальный значок, который теперь расположен в окне управления вызовами. После этого весь процесс, который происходит на экране, будет записан и передан в чат с собеседником.

Точная дата появления функции в стабильной версии приложения WhatsApp для операционных систем iOS и Android пока не определена. Тем не менее, учитывая что бета-версия приложения доступна публично, можно предположить, что функция появится в ближайшем будущем. Это будет значительным шагом вперед в развитии мессенджера, что улучшает функциональность и удобство использования.

Напомним, что глобальный лидер среди мессенджеров WhatsApp недавно анонсировал внедрение новой функции, известной как "Закрытие чата". Этот инновационный инструмент призван повысить уровень приватности пользователей, предоставляя возможность скрыть личные беседы или групповые обсуждения в специальной, надежно защищенной папке.

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