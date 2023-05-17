В WhatsApp появилась уникальная функция

Женщины проверяют мобильный телефон. Фото: REUTERS/Emilie Madi

Глобальный лидер среди мессенджеров WhatsApp недавно анонсировал внедрение новой функции, известной как "Закрытие чата". Этот инновационный инструмент призван повысить уровень приватности пользователей, предоставляя возможность скрыть личные беседы или групповые обсуждения в специальной, надежно защищенной папке.

Об этом сообщается в блоге разработчиков.

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Для входа в эту папку могут использоваться средства аутентификации, такие как пароль или биометрическая идентификация.

Это нововведение также предлагает возможность скрыть содержимое закрытых чатов и информацию об отправителе в уведомлениях, функция которых также может быть отключена по желанию пользователя. Пользователи могут легко спрятать чат, просто удерживая палец на диалоге и выбирая соответствующую опцию.

Команда WhatsApp уже начала выпускать эту функцию для своих пользователей, и они предполагают, что вскоре она будет доступна для широкой аудитории. В будущем обновлении пользователи также получат возможность создать отдельный пароль для защиты своих чатов и использовать эту функцию на связанных устройствах.

WhatsApp всегда стремился к предоставлению высокой степени защиты переписки своих пользователей. Он является одним из нескольких мессенджеров, предлагающих автоматическое шифрование end-to-end. В отличие от таких приложений, как Telegram, где для использования подобного шифрования требуется инициировать "Секретный чат".

Напомним, что Европейская комиссия совместно с сетью органов защиты прав потребителей ЕС договорилась с руководством приложения WhatsApp. Теперь там будут информировать пользователей о том, как обновления повлияют на их права.

Также мы сообщали, что американский холдинг Morgan Stanley наложил финансовые санкции на сотрудников, использовавших платформы обмена сообщениями, такие как WhatsApp, для работы в компании. Штрафы колебались от нескольких тысяч долларов для одних сотрудников до более чем 1 миллиона долларов для других.