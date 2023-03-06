Еврокомиссия уладила спор с WhatsApp — что теперь изменится в приложении

Ранее в Еврокомиссии потребовали, чтобы мессенджер информировал пользователей об обновлениях

Европейская комиссия совместно с сетью органов защиты прав потребителей ЕС договорилась с руководством приложения WhatsApp. Теперь там будут информировать пользователей о том, как обновления повлияют на их права.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

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Как известно, в июне 2021 года сеть органов защиты прав потребителей ЕС направила письма с жалобами в WhatsApp. Там были смущены, что пользователи не совсем информированы о том, как обновления приложения влияют на их права.

В частности, там требовали от WhatsApp, чтобы люди были четко проинформированы о бизнес-модели мессенджера, например, получает ли приложение доходы от коммерческой политики, связанной с личными данными пользователей.

После серии обсуждений в WhatsApp все-таки обязались внести изменения в политику предоставления услуг, где, в частности, будут разъясняться, как будущие обновления могут повлиять на права пользователей, а также позволит их отклонять.

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