Volkswagen планує випустити ще десять моделей електромобілів до 2026 року

Електричний седан Volkswagen ID.7 дебютував на заході напередодні Шанхайського автосалону в Шанхаї, Китай, 17 квітня 2023 року. REUTERS/Aly Song

Німецька компанія Volkswagen заявила, що планує представити ще десять моделей електромобілів (EV) до 2026 року. Компанія вже наполегливо працює над цим.

Про це пише Reuters.

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Деталі

У Volkswagen AG заявили, що компанія планує представити десять моделей електромобілів (EV) до 2026 року і залишається прихильним до Китаю, де відомі іноземні бренди поступаються місцем перед місцевим конкурентам.

"Як VW, ми залишаємося твердо прихильними до Китаю. Наш керівний принцип — розвиток в Китаї, для Китаю на повній швидкості", — заявив виконавчий директор VW Passenger Cars Томас Шафер.

Що відомо про Volkswagen

Volkswagen, бренд легкових автомобілів, який протягом десятиліть був лідером продажів у Китаї, належить до числа старих іноземних автомобільних брендів, частка яких на найбільшому автомобільному ринку світу скорочується, оскільки вони відстають від китайських колег у випуску електромобілів.

У 2022 році продажі Volkswagen впали на 3,6%.

У лютому китайський виробник електромобілів BYD обігнав за продажами автомобілі Volkswagen, ставши найбільш продаваним брендом легкових автомобілів у Китаї.

Нагадаємо, у березні автомобільний концерн Volkswagen продемонстрував економний електрокар, який компанія планує продавати за 25 тисяч євро (26 600 доларів) або менше. Його почнуть виробляти у 2026 році.