Volkswagen планує випустити ще десять моделей електромобілів до 2026 року
Німецька компанія Volkswagen заявила, що планує представити ще десять моделей електромобілів (EV) до 2026 року. Компанія вже наполегливо працює над цим.
Про це пише Reuters.
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У Volkswagen AG заявили, що компанія планує представити десять моделей електромобілів (EV) до 2026 року і залишається прихильним до Китаю, де відомі іноземні бренди поступаються місцем перед місцевим конкурентам.
"Як VW, ми залишаємося твердо прихильними до Китаю. Наш керівний принцип — розвиток в Китаї, для Китаю на повній швидкості", — заявив виконавчий директор VW Passenger Cars Томас Шафер.
Що відомо про Volkswagen
Volkswagen, бренд легкових автомобілів, який протягом десятиліть був лідером продажів у Китаї, належить до числа старих іноземних автомобільних брендів, частка яких на найбільшому автомобільному ринку світу скорочується, оскільки вони відстають від китайських колег у випуску електромобілів.
У 2022 році продажі Volkswagen впали на 3,6%.
У лютому китайський виробник електромобілів BYD обігнав за продажами автомобілі Volkswagen, ставши найбільш продаваним брендом легкових автомобілів у Китаї.
Нагадаємо, у березні автомобільний концерн Volkswagen продемонстрував економний електрокар, який компанія планує продавати за 25 тисяч євро (26 600 доларів) або менше. Його почнуть виробляти у 2026 році.