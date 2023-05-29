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Військовий дрон від Boeing: чи отримають його ЗСУ

29 травня 2023 02:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Військовий дрон від Boeing: чи отримають його ЗСУ
Військовий дрон від Boeing. Фото: Breaking Defence
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Компанія Boeing представила новий військовий безпілотник Ghost Bat. Інженери корпорації спроєктували його на замовлення Королівських ВПС Австралії.

Вже відбулися перші випробування. Повідомляє про це видання Breaking Defence.

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Варто зауважити, що саме проєктування і розробка бойового дрона здійснювалася на території Австралії. До такої практики Boeing вдається нечасто. 

Технічні характеристики дрона

  • В Ghost Bat застосовуються ШІ-технології.
  • Довжина фюзеляжу MQ-28 становить 11,5 м.
  • Здатний подолати за один політ 3 700 км.

За попередніми планами, Пентагон хоче створити флот з тисячі таких дронів. Вони використовуватимуться американськими військовими для ведення розвідки, нанесення ракетних ударів і знищення противника.

Нагадаємо, в ніч проти 28 травня ворог вкотре атакував столицю. Це вже чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Повітряна тривога лунала понад 5 годин.

Як зазначають представники місцевої влади, це була найбільша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами Shahed.

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