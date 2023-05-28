Новий український дрон Ukropter поставлять на потік

Український дрон Ukropter. Фото: розробники Ukropter

Київські розробники представили новий літальний апарат. Йдеться про модель Ukropter, яку вироблятимуть в Україні серійно в рамках держзамовлення.

Безпілотник коштує до $3500, залежно від комплектації, може вести розвідку, бити ворога та ретранслювати сигнали. Про це пишуть самі розробники в Instagram.

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Технічні характеристики безпілотника

Вага: 905 г.

Ємність АКБ: 13 830 мА*год.

Швидкість: 80 км/год.

Автономність роботи 80 хвилин.

Розробники стверджують, що безпілотник стійко переносить вплив ворожих систем РЕБ. Для управління безпілотником використовується базова станція з відеоантенами і антенами з телеметрією. Вона здатна працювати як через кабель, так і через Wi-Fi. Таким чином, оператору не потрібно перебувати поруч зі станцією. Якщо вона буде запеленгована противником, то він залишиться цілим.

Нагадаємо, офіційний Тегеран заявляє, що Президент України Володимир Зеленський хоче отримати більше західної зброї. І для цього критикує поставки безпілотників РФ.