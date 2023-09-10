Військові розповіли про особливості нового ударного українського дрону

Український FPV-дрон KH-S7. Фото: Міноборони України

В Україні створили ударний FPV-дрон KH-S7. Він призначений для того, аби завдавати ударів по різних рухомих та стаціонарних наземних цілях.

Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України.

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Розробка дрона

"Дрон почали розробляти з літа минулого року. У команду зібралися однодумці, серед яких були інженери та військові, що раніше разом цікавились та роками займалися БпЛА як хобі", — йдеться у повідомленні.

FPV-дрон KH-S7. Фото: Міноборони України

Особливості БпЛА

Зазначається, що цей дрон може нести вагу в один кілограм на відстань семи кілометрів. Потужність має і більше можливостей, проте є багато нюансів.

Розробники вітчизняного безпілотника кажуть, що максимально KH-S7 українські воїни застосовували на дальності 9,5 кілометра.

Робота дронів

Українські військові продовжують професійно знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Так, оператори ударних дронів 103-ої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України показали, як підірвали артилерійську гаубицю противника.

Нагадаємо, Служба безпеки України представила проєкт нового далекобійного безпілотного апарату під назвою "Морок", здатного долати відстані до 800 км. У партнерстві з банком ПУМБ проводиться збирання 60 мільйонів гривень для створення 33 таких пристроїв, при цьому запрошуються усі зацікавлені сторони для фінансування цієї ініціативи.