У ЗСУ з'явився новий ударний дрон: його переваги

Вітчизняний ударний FPV-дрон KH-S7. Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони допустило до експлуатації в Збройних силах України вітчизняний ударний FPV-дрон KH-S7. Він призначений для ураження різноманітних статичних та динамічних наземних цілей.

Про це повідомляє АрміяInform.

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Повідомляється, що інженери почали працювати над розробкою з літа минулого року.

Розробники заявляють, що FPV-дрон KH-S7 має гарні показники з вантажності, дальності сигналу. Сам дрон цифровий, що дає FullHD-якість зображення та допомагає проводити дорозвідку під час місії.

"Ми зробили основний акцент на його надійності й потужності, використовуючи лише топові запчастини та системи. Всі складники тут від найкращих виробників світу, з якими у нас прямі контракти. Тож наш дрон — це дійсно "робоча конячка". Хлопцям подобається", — розповідає представник виробника.

Нагадаємо, на румунській території було виявлено залишки ще одного безпілотника, схожого з моделями, що застосовуються російськими військовими. Частини пристрою було знайдено біля села Плауру у Тульчинському повіті.

У повідомленні сказано, що пошукова місія розпочала дослідження після повідомлення від місцевих адміністративних структур про можливе місце розташування дрона за 2,5 км на південь від села.