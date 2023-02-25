Блогери створили найбільший ноутбук у світі

Як екран блогери використали телевізор

Блогери Evan and Katelyn розробили один з найбільших ноутбуків у світі. Вага техніки становить понад 45 кілограмів.

Про це вони розповіли у своєму блозі на YouTube.

Як їм це вдалося

Блогерам довелося добряче попрацювати, аби створити такого гіганта. Відомо, що як екран вони використали 43-дюймовий телевізор, а за основу взяли мінікомп'ютер Intel NUC 11.

"Начинка" упакована в дерев'яний корпус з металевою рамкою і міцним промисловим шарніром, який повинен утримувати важку верхню частину. Також пристрій обладнаний тачпадом розміром з планшет, підсвічуванням і двома акумуляторами.

Як клавіатуру блогери використали Redragon K605 вагою 2,5 кг. Однак навіть вона виявилася замалою для такого ноутбука, але клавіатур ще більшого розміру немає.

Як результат у блогерів вийшов ноутбук вагою понад 45 кілограмів.

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