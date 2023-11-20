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В Ірані представили новий чорний реактивний Shahed-238

20 листопада 2023 23:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Ірані представили новий чорний реактивний Shahed-238
Іранський ударний безпілотник Shahed-238. Фото: іранські ЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Ірані офіційно представили новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій "Ашура".

Про це повідомили іранські медіа, пише "Мілітарний".

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Презентація нового БпЛА

Зазначається, що такі розробки презентували під час того, як верховний лідер країни аятола Хаменеї здійнив візит до тегеранського університету. Там йому показали останні досягнення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

Як відомо, на виставці представили реактивну модифікацію Shahed-136, яка має назву Shahed-238. Її презентували у трьох різних версіях, які мають різні системи наведення.

"Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS (по середині), також були показані варіанти з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення", — йдеться у повідомленні.

презентація нового ударного шахеда в Ірані
Три версії іранського ударного безпілотника Shahed-238. Фото: іранські ЗМІ

Особливість нового дрона

Крім того, версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення (справа) можуть застосовувати для того, аби уражати теплоконтрастні цілі та важливу військову техніку ворога. 

Також такий дрон може стати заміною протирадарних ракет, які наводять на випромінювання щодо пошукових РЛС. Цей засіб допоможе нейтралізувати та проривати ворожі системи ППО. 

"Фюзеляжі усіх трьох безпілотників мають нехарактерний для іранських БПЛА чорний колір, що може бути пов’язано із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів. Однак, наразі жодних підтверджень цьому немає. Варто зауважити, що нові безпілотники набули контруктивних змін порівняно з нещодавно показаним прототипом, в якому оптична станція кріпилась у носовій частині під фюзеляжем", — додали у матеріалі. 

презентація нового ударного шахеда в Ірані
Іранський ударний безпілотник Shahed-238. Фото: іранські ЗМІ

Щодо технічних характеристик Shahed-238, то вони є невідомими. Реактивний двигун має забезпечувати високу швидкість, проте через це може бути зменшена дальність польоту. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що нова версія іранського ударного дрона Shahed-136 тепер має реактивний двигун та свою оптичну станцію для того, аби наводити на ціль. Кадри із застосуванням цього безпілотника можна побачити у документальному фільмі Parchamdar (флагман).

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