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В Ірані розробили нову версію Shahed, який має реактивний двигун

13 листопада 2023 18:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Ірані розробили нову версію Shahed, який має реактивний двигун
Оновлений іранський безпілотник Shahed-136. Фото: кадр з документального фільму Parchamdar
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Нова версія іранського ударного дрона Shahed-136 тепер має реактивний двигун та свою оптичну станцію для того, аби наводити на ціль. Кадри із застосуванням цього безпілотника можна побачити у документальному фільмі Parchamdar (флагман).

Про це пише Мілітарний.

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Як працює новий безпілотник

На ньому можна помітити, як пікап з пусковою установкою, яку встановлено у вантажному відсіку,  несе один дрон-камікадзе.

"Для запуску реактивного дрону автомобіль розвиває високу швидкість, для чого йому потрібна пряма рівна дорога відповідної довжини. Судячи з кадрів спідометру авто, запуск дрону відбувається на швидкості 190 кілометрів на годину", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під носовою частиною фюзеляжу розміщується надбудова у формі кулі, а саме оптична станція БпЛА, за допомогою якої відбувається наведення на ціль.

Особливості нового "шахеда"

Крім того, на кадрах видно, як дрон захоплює ціль та летить на неї чи керується самим оператором.

У фільмі кажуть, що новий дрон буде більш технологічним та дорожчим доповненням до вже тих Shahed-136, які мають звичайний поршневий двигун та "сліпу" систему наведення.

"Наразі залишаються невідомими технічні характеристики "шахедів" з реактивним двигуном. Це нововведення мало суттєво підвищити швидкість безпілотника, однак платою за це мала стати зменшена дальність польоту", — додають у матеріалі.

У виданні зауважили, що завдяки появі реактивного двигуна, новий безпілотник є наближенням до ракет, проте навряд чи зможе так само тероризувати людей, як його поршневий аналог.

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада російські окупанти вчергове застосували комбіновану атаку на Одесу та область. Воїни повітряного командування "Південь" продемонстрували успішну бойову роботу по ворожих цілях. 

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