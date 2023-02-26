Штучний інтелект будуть використовувати у військових цілях

На міжнародній конференції в Гаазі близько 60 країн домовилися про відповідальне використання штучного інтелекту у військовій сфері. Відмовився підписати відповідну петицію лише Ізраїль.

Про це повідомило видання No Worries!.

Штучний інтелект на військовій службі

У Гаазі (Нідерланди) відбулася міжнародна конференція REAIM 23.

Це перша конференція з питань відповідального використання штучного інтелекту у військовій сфері.

Участь у конференції взяли понад 60 осіб, скликали ж її Нідерланди та Південна Корея.

Про що домовилися

Усі учасники конференції, крім однієї країни, за підсумками конференції підписали петицію щодо принципів використання штучного інтелекту у військових цілях.

Йдеться про прихильність використанню ШІ відповідно до міжнародного права, не підриваючи принципів "міжнародної безпеки, стабільності та підконтрольності".

Не підписав петицію лише Ізраїль.

Нагадаємо, що, штучний інтелект, створений західними розробниками, виявляється, ненавидить росіян та росію.

На це поскаржився кремлівський пропагандист Кирило Стрельніков у своїй статті на "РИА Новости".

Фото: Pixabay