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В Чехії винайшли дрон, який може бачити радіаційне забруднення

5 листопада 2023 23:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Чехії винайшли дрон, який може бачити радіаційне забруднення
Безпілотник RaDron. Фото: ADVACAM Cameras
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На факультеті електротехніки Чеського технічного університету розробили новітній безпілотник RaDron. Він здатний виявляти осередки радіаційного забруднення.

Про це повідомляє Радіо Прага.

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Дрон оснащений унікальними детекторами частинок. Завдяки цьому він значно швидше і ефективніше може знаходити частинки невеликих джерел радіаційних викидів. На факультеті зазначили, що для вимірювання невидимого для людського ока необхідний спеціальний підхід.

"Специфічним у цьому випадку було те, що ми вимірюємо невидиме. Зазвичай дрони оснащені класичними камерами або флот безпілотників переведений на власні лідари, які використовуються в автономних автомобілях. Усе це дані, які можуть бути дуже добре прочитані", — сказав член команди розробників Томаш Бача.

Томаш Бача
Томаш Бача тримає в руках RaDron. Фото: Мартін Парізек, Чеське радіо

За словами Бача, лідар — це технологія отримання та обробки інформації про віддалені об'єкти за допомогою активних оптичних систем, що використовують явища відбиття світла і його розсіювання у прозорих і напівпрозорих середовищах.

Томаш Бача додав, що безпілотник RaDron повністю автономний і може використовуватися у важкодоступній місцевості, на великій відстані, в умовах недостатньої видимості.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5. Дрони можна використовувати в ході пошукових операцій для виявлення небезпечних обʼєктів.

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