В Чехії винайшли дрон, який може бачити радіаційне забруднення
На факультеті електротехніки Чеського технічного університету розробили новітній безпілотник RaDron. Він здатний виявляти осередки радіаційного забруднення.
Про це повідомляє Радіо Прага.
Дрон для пошуку елементів радіації
Дрон оснащений унікальними детекторами частинок. Завдяки цьому він значно швидше і ефективніше може знаходити частинки невеликих джерел радіаційних викидів. На факультеті зазначили, що для вимірювання невидимого для людського ока необхідний спеціальний підхід.
"Специфічним у цьому випадку було те, що ми вимірюємо невидиме. Зазвичай дрони оснащені класичними камерами або флот безпілотників переведений на власні лідари, які використовуються в автономних автомобілях. Усе це дані, які можуть бути дуже добре прочитані", — сказав член команди розробників Томаш Бача.
За словами Бача, лідар — це технологія отримання та обробки інформації про віддалені об'єкти за допомогою активних оптичних систем, що використовують явища відбиття світла і його розсіювання у прозорих і напівпрозорих середовищах.
Томаш Бача додав, що безпілотник RaDron повністю автономний і може використовуватися у важкодоступній місцевості, на великій відстані, в умовах недостатньої видимості.
Нагадаємо, Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5. Дрони можна використовувати в ході пошукових операцій для виявлення небезпечних обʼєктів.
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