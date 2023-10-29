Україна отримала надводні дрони від Німеччини

Надводний дрон Sonobot 5 від Німеччини. Фото: ДСНС України

Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5. Дрони можна використовувати в ході пошукових операцій для виявлення небезпечних обʼєктів.

Про це повідомив німецький проєкт deaidua.org.

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Відомо, що ФРН вже поставила 15 дронів, очікується постачання ще 55 одиниць.

Ці безпілотники є невеликою надводною платформою, гнучко адаптованою до потреб гідрографічної зйомки у внутрішніх водах.

Дрони можна використовувати в ході пошукових операцій, щоб виявляти небезпечні обʼєкти.

Нагадаємо, що 27 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла ще одна пускова установка ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та інша зброя й амуніція для військових.

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