Україна отримала надводні дрони від Німеччини
Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5. Дрони можна використовувати в ході пошукових операцій для виявлення небезпечних обʼєктів.
Про це повідомив німецький проєкт deaidua.org.
Надводні дрони від Німеччини
Відомо, що ФРН вже поставила 15 дронів, очікується постачання ще 55 одиниць.
Ці безпілотники є невеликою надводною платформою, гнучко адаптованою до потреб гідрографічної зйомки у внутрішніх водах.
Дрони можна використовувати в ході пошукових операцій, щоб виявляти небезпечні обʼєкти.
Нагадаємо, що 27 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла ще одна пускова установка ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та інша зброя й амуніція для військових.
Також ми писали, що українські інженери створили новий дрон-розміновувач. Він може працювати швидше за людину в чотири рази.
Читайте Новини.LIVE!