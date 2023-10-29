Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Україна отримала надводні дрони від Німеччини arrow

Україна отримала надводні дрони від Німеччини

29 жовтня 2023 12:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна отримала надводні дрони від Німеччини
Надводний дрон Sonobot 5 від Німеччини. Фото: ДСНС України
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5. Дрони можна використовувати в ході пошукових операцій для виявлення небезпечних обʼєктів.

Про це повідомив німецький проєкт deaidua.org.

Читайте також:

Надводні дрони від Німеччини

Відомо, що ФРН вже поставила 15 дронів, очікується постачання ще 55 одиниць.

Ці безпілотники є невеликою надводною платформою, гнучко адаптованою до потреб гідрографічної зйомки у внутрішніх водах.

Дрони можна використовувати в ході пошукових операцій, щоб виявляти небезпечні обʼєкти.

Нагадаємо, що 27 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла ще одна пускова установка ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та інша зброя й амуніція для військових.

Також ми писали, що українські інженери створили новий дрон-розміновувач. Він може працювати швидше за людину в чотири рази. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі