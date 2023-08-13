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Український БпЛА "Фурія": чому його так бояться окупанти

13 серпня 2023 17:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Український БпЛА "Фурія": чому його так бояться окупанти
Військовий ЗСУ з БпЛА "Фурія". Фото: Defense Express
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Війну України проти російських загарбників вже охрестили війною нового покоління, в якій важка техніка поступається такій технологічній розробці, як безпілотні літальні апарати (БпЛА). Однією з найуспішніших розробок України в цьому напрямку є БпЛА артилерійської розвідки "Фурія".

Про це розповідає Military Media Center.

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Чому БпЛА "Фурія" такий ефективний

БпЛА "Фурія" є українським безпілотником артилерійської розвідки, який став справжнім нічним кошмаром для російських окупантів. Завдяки хорошому фотообладнанню знайти місцеперебування ворожої позиції в будь-який час доби не проблема. Як би добре він не маскувався. 
 
"Фурія" є важливим інструменом у боротьбі України проти російської агресії. Аеророзвідка — це також складова успіху будь-якої сучасної військової операції. Адже 99% оперативної розвідувальної інформації надходить через саме через БпЛА.

Раніше ми повідомляли, що німецький концерн Rheinmetall до кінця 2023 року направить в Україну новітню безпілотну систему під назвою Luna New Generation. Комплектація містить станцію контролю на землі, кілька дронів, пускову установку і військово-транспортні засоби. 

Нагадаємо, в Україні почали виготовляти унікальні бойові FPV-дрони, які здатні наводити на ціль в автоматичному режимі. 

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