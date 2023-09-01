Українські розробники створили аналог російського безпілотника "Ланцет"

Російський дрон-камікадзе "Ланцет". Фото: Google

Українські інженери представили нову розробку – дрон, який є аналогом російського безпілотника "Ланцет".

Про саму розробку в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, бригадний генерал Юрій Щиголь.

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За словами голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, новий безпілотник наразі проходить останні випробування. І вже протягом найближчого місяця буде укладено контракт із виробником на виробництво.

"Вони вже літають, вони вже потрапляють у цілі. Є технологічні нюанси доробок, але я впевнений, що протягом вересня ми вже укладемо перший контракт на постачання цих дронів", — наголосив Щиголь в етері телемарафону.

Також він повідомив, що по деяких типах дронів Україна збільшила виробництво в понад 100 разів за цей рік. Це стосується, наприклад, великих ударних коптерів.

"Наше завдання — робити більше і краще. Програма "Армія дронів" дала поштовх розвитку технологій, розвитку такої сфери як безпілотна авіація в ЗСУ. Ми робимо все, щоб ми переважали противника на полі бою в ударних і розвідувальних дронах", — зазначив Юрій Щиголь.

Нагадаємо, Україна почала застосовувати проти російських літаків картонні дрони. Ці прості для виготовлення апарати вже знищили щонайменше чотири російські літаки.

Служба безпеки України повідомила, що під час обстрілу минулими вихідними Курського аеродрому на заході Росії були знищені МіГ-29 і чотири винищувачі Су-30.

Повідомляється, що під час обстрілу також були пошкоджені дві пускові установки "Панцир" і радар системи ППО С-300.