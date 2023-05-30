У WhatsApp з'явилася нова функція

Користувачі WhatsApp. Фото: google

Користувачі WhatsApp на Android можуть очікувати найближчим часом на нову функцію, що дозволяє демонструвати вміст свого екрана під час відеодзвінка. На цей час ця функція доступна тільки для бета-версії програми, але незабаром вона стане загальнодоступною.

Про це повідомляє профільний ресурс WABetaInfo.

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Нова функція

Суть нововведення полягає в тому, що користувачі зможуть ділитися своїм екраном зі співрозмовниками під час відеозв'язку. Так, буде видно всі дії, що відбуваються на екрані смартфона або планшета користувача. Це відкриває нові можливості для спільної роботи, навчання або просто обмін цікавою інформацією.

Процес активації нової функції простий та інтуїтивно зрозумілий. Користувач повинен натиснути спеціальний значок, який тепер розташований у вікні керування викликами. Після цього весь процес, який відбувається на екрані, буде записаний та переданий у чат зі співрозмовником.

Точну дату появи функції у стабільній версії програми WhatsApp для операційних систем iOS та Android поки не встановлено. Однак, враховуючи, що бета-версія програми доступна публічно, можна припустити, що функція з'явиться в найближчому майбутньому. Це буде значним кроком уперед у розвитку месенджера, що покращує функціональність та зручність використання.

Нагадаємо, що глобальний лідер серед месенджерів WhatsApp нещодавно оголосив про впровадження нової функції, відомої як "Закриття чату". Цей інноваційний інструмент покликаний підвищити рівень приватності користувачів, надаючи можливість приховати особисті бесіди або групові обговорення у спеціальній, надійно захищеній папці.