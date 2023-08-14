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У Telegram зробили безкоштовною одну з функцій Premium-акаунта

14 серпня 2023 03:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Telegram зробили безкоштовною одну з функцій Premium-акаунта
Дівчина заходить у додаток Telegram. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В новій бета-версії популярної соціальної мережі Telegram для ОС Android можливість використовувати сторіз стала безкоштовною. Але вона має деякі обмеження.

Про це повідомляє NNews.

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Сторіз у Telegram стали безкоштовними

Зазначається, що ті, хто не передплачує Telegram Premium, можуть опублікувати три сторіз на день чи сім на тиждень, і всього 30 — на місяць. Більше того допис має обмеження в символах — до 200, та в часі — не більше 24 годин.

"Передплатники Telegram Premium залишаються у пріоритеті — їх записи завжди відображатимуться першими у списку. Вони можуть створювати до 100 публікацій на добу, зберігати їх на 6, 12, 24 або 48 годин на вибір та додавати опис із 2048 символів. А в редакторі можна форматувати текст, залишати гіперпосилання та навіть вказувати геолокацію", — йдеться в матеріалі.

Також власники Premium-акаунта можуть анонімно переглядати і зберігати публікації інших користувачів, якщо автор цього не заборонив. Також можна побачити, хто переглядав ваші відео, навіть після видалення контенту.

Для Android сторіз повністю стануть доступними до 20 серпня. Ймовірно, вони також з’являться в безкоштовній версії Telegram для iOS.

Нагадаємо, що в Китаї на смартфонах Xiaomi почали блокувати платформу для обміну повідомленнями Telegram. При завантаженні її позначають, як "небезпечний застосунок". 

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