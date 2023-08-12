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У Китаї на смартфонах Xiaomi блокують Telegram: у чому причина

12 серпня 2023 18:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Китаї на смартфонах Xiaomi блокують Telegram
Смартфон Xiaomi. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Китаї на смартфонах Xiaomi почали блокувати платформу для обміну повідомленнями Telegram. При завантаженні її позначають, як "небезпечний застосунок". 

Про це повідомляє видання Bleeping Computer. 

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Передісторія

Повідомляється, що Xiaomi блокує Telegram на пристроях, які використовують систему MIUI та інтерфейс прошивки.

Відомо, що, випустивши MIUI 13 у 2022 році, компанія додатково додала нову функцію безпеки, щоб блокувати запуск шкідливих програм. Однак нововведення стикнулося з критикою — користувачі сприйняли це як спробу відстежувати усі їхні дії та цензурувати програми.

Що не так із Telegram

Окрім цього, останнім часом на пристроях Xiaomi блокується застосунок Telegram, позначаючи його як небезпечну програму у Китаї. 

У спробах встановити платформу для спілкування користувачі отримують наступне попередження: "Додаток не пройшов перевірку безпеки Xiaomi. Цей додаток є шахрайським, і його використання може призвести до таких ризиків, як шахрайські відрахування або необґрунтоване використання. З міркувань безпеки, радимо активувати заходи безпеки, щоб забезпечити безпеку програм і захистити від ризикованих програм".

За даними видання, таке блокування, ймовірно, вказує на те, що китайський уряд хоче створити більше обмеження свободи слова та особистої конфіденційності. 

Нагадаємо, у Китаї можуть обмежити використання технології розпізнавання обличчя. Так, у вівторок, 8 серпня, регулятор кіберпростору КНР заявив, що випустив проєкт правил для нагляду за безпекою цієї технології в країні.

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