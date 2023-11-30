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У Telegram стався масштабний збій — що відомо

30 листопада 2023 19:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Telegram стався масштабний збій — що відомо
Багатоплатформовий месенджер Telegram. Фото: picture-alliance/dpa/A. Shcherbak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 30 листопада, у месенджері Telegram стався масштабний збій. Сторінки завантажувалися повільно, а повідомлення не надсилалися.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Збій Telegram

Користувачі месенджера почали скаржитися про те, що їм не вдається надіслати та отримати повідомлення. Інші кажуть, що сповіщення приходять, але з запізненнями.

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Збій Telegram. Фото: соцмережі

Багато Telegram-каналів почали писати про збій. Вони намагалися перевірити, чи бачать користувачі повідомлення.

З часом стало відомо, що месенджер тимчасово припинив свою роботу. Це тривало впродовж 10-15 хвилин.

Нагадаємо, в Україні найзахищенішим месенджером вважається Signal. Далі йдуть WhatsApp, Trema, Facebook Messenger та Telegram.

Також ми писали, що автор месенджера Telegram Павло Дуров оголосив про намір припинити доступ до каналів, що підбурюють до агресії. Як ілюстрацію він згадав канал "Утро Дагестан", який набув популярності після активності жителів Північного Кавказу.

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