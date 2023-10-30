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Telegram провів наймасштабніше оновлення у 2023 році — що змінилося

30 жовтня 2023 13:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Telegram провів наймасштабніше оновлення у 2023 році — що змінилося
Програма Telegram на телефоні. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

WhatsApp продовжує використовувати функції Telegram, в той час як останній продовжує інновації. В останньому оновленні до 10.2 версії Telegram додали низку покращень.

Про це повідомляє УНІАН

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Наймасштабніше оновлення Telegram у 2023 році

Повідомляється, що найпомітніше оновлення — цитування конкретних частин повідомлення в коментарях, при цьому вибраний фрагмент стає виділеним. Тепер досить просто виділити потрібну ділянку тексту та активувати функцію "Цитувати".

Оновлення Telegram у 2023 році
Оновлення Telegram у 2023 році. Фото: УНІАН

Також було додано опцію перетворення будь-якої ділянки тексту в цитату, дозволяючи одному повідомленню містити кілька таких виділень. Коли ви надсилаєте посилання в чаті, тепер можна налаштувати, як саме воно буде виглядати: визначити розташування тексту й розмір зображення. Ба більше, тепер користувач може вирішити, для якого конкретного посилання в повідомленні відображатиметься прев'ю.

Крім того, для власників Premium-підписки з'явилася можливість вибирати унікальний колір або поєднання кольорів для свого імені, яке відображатиметься у групах. Такий же колір буде використано для посилань і цитованих відповідей користувача.

Оновлення Telegram у 2023 році
Оновлення Telegram у 2023 році. Фото: УНІАН

Серед інших оновлень у Telegram 10.2 помітні: функція швидкого перемотування "сторіс", налаштування спалаху для селфі-камери та покращене форматування тексту на пристроях Android.

Нагадаємо, що Telegram обмежив доступ до офіційного каналу ХАМАС. Однак обмеження стосуватимуться лише користувачів Android відповідно до правил Google Play.

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