У рф значно знизився інтерес до Instagram і Facebook: деталі

Instagram та Facеbook

За даними Mediascope, у лютому 2023 року лише 6% росіян старше 12 років використовували Instagram хоча б щодня. Цей показник скоротився вп'ятеро порівняно з 31% того ж місяця минулого року.

Про це йдеться у повідомленні Mediascope.

Instagram та Facеbook

Згідно з наданими даними, час, проведений росіянами на Instagram та Facebook, також знизився. Зокрема, час, проведений у Instagram, зменшився на 2,4 раза порівняно з лютим 2022 року та становив 17 хвилин на день. Аналогічно, час, проведений у Facebook, зменшився на 3 рази й становив 5 хвилин на день.

Щодо TikTok ситуація дещо краща, але теж невтішна — час добового споживання скоротився в 1,2 раза до 65 хвилин. Проте Telegram та "ВКонтакте" продовжують нарощувати свою аудиторію. Середньодобове охоплення Telegram зросло майже в 1,8 раза з 23% у лютому 2022 року до 41% у 2023 році. У "ВКонтакті" цей показник збільшився на 1,15 раза до 44%.

Нагадаємо, соціальна мережа Instagram перестала бути лише платформою для публікацій фото, вона стала чудовим майданчиком для ведення бізнесу. Незабаром в Instagram можна буде створювати, демонструвати та продавати NFT у своєму акаунті.