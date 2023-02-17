В Instagram появились "каналы речи", как у Telegram

Компания хочет расширить доступ в ближайшее время

Социальная сеть Instagram, принадлежащая Meta, представила собственные "каналы вещания". Они подобны тем, что есть у Telegram.

Об этом сообщается в блоге Instagram.

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Известно, что авторы контента смогут публиковать фотографии, видео, аудио, создавать опросы и прочее.

В компании рассказали, что каналы — это публичный инструмент обмена сообщениями "от одного до многих". Стоит отметить, что только авторы могут отправлять сообщения. Аудитория может реагировать и голосовать в опросах.

Сейчас Instagram тестирует каналы трансляции с американскими блогерами. Компания хочет расширить доступ в ближайшее время.

"Пока мы впервые внедряем эту новую функцию в Instagram, мы также будем тестировать каналы трансляции в Messenger и Facebook в течение следующих месяцев", — сообщили в компании.

Напомним, социальная сеть Instagram перестала быть только платформой для публикаций фото, она стала отличной площадкой для ведения бизнеса. В скором времени в Instagram можно будет создавать, демонстрировать и продавать NFT в своем аккаунте.