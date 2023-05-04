У Харкові презентували унікальний безпілотник-розвідник

У повітрі БПЛА може перебувати до 1,5 годин. Фото: Facebook

У Харкові презентували тактичний розвідник літакового типу з нерухомим крилом "Sirko". Він може збирати розвідувальну інформацію, забезпечуючи сталий відеозв’язок з оператором на відстані до 30 кілометрів, в офлайн-режимі — до 50 км.

Про це повідрмляє Повітряне командування "Схід" у Facebook.

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За даними виробників, у повітрі цей БПЛА може перебувати до 1,5 годин, що також залежить від погодних умов, адже при сильному вітрі цей час зменшується.

Опанувати керування "Sirkо" можна протягом двох-трьох тижнів. Фото: Facebook

"Sirko" також має чотири 4К-камери та передає відеозапис на борт оператора в онлайн-режимі, а під час роботи в офлайн-режимі безпілотник записує всі дані на камеру.

Він також може літати за заздалегідь розробленим маршрутом.

Опанувати керування "Sirkо" можна протягом двох-трьох тижнів. Фото: Facebook

Виробники також зазначають, що "Sirko" відрізняється від решти відомих марок БПЛА й тим, що його оператори можуть керувати ним з укриття, наприклад, бліндажу, розміщуючи антену та щогли на певній відстані від місця розташування людини.

Нагадаємо, нову модель безпілотника для військових під назвою MiniShark розробила українська компанія Ukrspecsystems. Модель зробили набагато меншою за попередника Shark, що дозволить військовим носити БПЛА в рюкзаках і запускати з рук.