У гнучких смартфонах Samsung Fold почали тріскатися дисплеї

У компанії проблеми зі смартфонами не коментують

У гнучких смартфонах Samsung Fold 3 без причини почали тріскатися дисплеї. Користувачі скаржаться, що це стається після закінчення терміну гарантії.

Про це пише PhoneArena.

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Люди кажуть, що їхні гаджети не падали, а тріщини на екрані з'явилися при одному з відкриттів дисплея в процесі повсякденного використання — наприклад, після нічної зарядки.

"Зняв свій телефон з бездротового зарядного пристрою, розгорнув, і він розколовся прямо посередині", — каже один із користувачів Samsung Fold.

Наразі у компанії проблеми зі смартфонами не коментують.

На офіційному сайті Samsung вказано, що заміна дисплея на смартфоні Fold 3 коштуватиме від 21 до 27 тисяч гривень.

Нагадаємо, не рідко користувачі смартфонів могли спостерігати, як їхній гаджет гріється. Це — нормальне явище. Однак, якщо телефон дуже гарячий, то власнику пристрою слід вжити заходів для усунення цієї проблеми.