У гнучких смартфонах Samsung Fold почали тріскатися дисплеї
У гнучких смартфонах Samsung Fold 3 без причини почали тріскатися дисплеї. Користувачі скаржаться, що це стається після закінчення терміну гарантії.
Про це пише PhoneArena.
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Деталі
Люди кажуть, що їхні гаджети не падали, а тріщини на екрані з'явилися при одному з відкриттів дисплея в процесі повсякденного використання — наприклад, після нічної зарядки.
"Зняв свій телефон з бездротового зарядного пристрою, розгорнув, і він розколовся прямо посередині", — каже один із користувачів Samsung Fold.
Наразі у компанії проблеми зі смартфонами не коментують.
На офіційному сайті Samsung вказано, що заміна дисплея на смартфоні Fold 3 коштуватиме від 21 до 27 тисяч гривень.
Нагадаємо, не рідко користувачі смартфонів могли спостерігати, як їхній гаджет гріється. Це — нормальне явище. Однак, якщо телефон дуже гарячий, то власнику пристрою слід вжити заходів для усунення цієї проблеми.