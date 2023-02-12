Чому смартфони нагріваються та як усунути цю проблему — поради для людей

Все залежить від того, наскільки навантажений процесор

Не рідко користувачі смартфонів могли спостерігати, як їхній гаджет гріється. Це — нормальне явище. Однак, якщо телефон дуже гарячий, то власнику пристрою слід вжити заходів для усунення цієї проблеми.

Про це пише iTechua.

Деталі

Користувачам смартфонів слід перш за все дізнатися причину, чому гаджет гріється. Якщо справа в спекотній погоді, то потрібно прибрати пристрій з поверхні, що сильно нагрівається. А от якщо це пов'язано з самим телефоном, то діяти треба інакше.

Чому гріється смартфон

Ймовірно, смартфон нагрівається через надмірне навантаження на процесор.

Можливо, функціонує одразу велика кількість фонових програм або увімкнено відео у високій роздільній здатності. Крім того, на нагрівання впливають ігри.

Як усунути проблему

Для того, щоб зменшити нагрівання пристрою, потрібно зменшити навантаження на процесор. Для цього варто вимкнути постійно працюючі непотрібні програми.

Крім того, слід відмовитись від тривалого геймінгу та перегляду відеороликів у високій якості.

Також є сенс відключити Bluetooth та пошук мереж Wi-Fi, особливо якщо ці функції не потрібні.

Варто взяти до уваги той факт, що користуватися смартфоном під час заряджання акумулятора не можна. Подібна звичка також сприяє підвищенню навантаження на процесор й нагріває його.

Нагадаємо, найрозповсюдженіша звичка власників смартфона — заряджати пристрій вночі. Адже вдень, як правило, на це бракує часу або не завжди є можливість. Тим часом в інтернеті "блукає" безліч міфів та жахіть про нічну зарядку гаджета.

Також ми писали, що справжні вороги наших смартфонів — холоди та морози. В таку погоду гаджет розряджається швидше, а інколи починає "глючити". Тому з настанням зими кожному користувачеві варто подбати про свій пристрій.