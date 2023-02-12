Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Чому смартфони нагріваються та як усунути цю проблему arrow

Чому смартфони нагріваються та як усунути цю проблему

12 лютого 2023 23:52
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Чому смартфони нагріваються та як усунути цю проблему — поради для людей
Все залежить від того, наскільки навантажений процесор
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Не рідко користувачі смартфонів могли спостерігати, як їхній гаджет гріється. Це — нормальне явище. Однак, якщо телефон дуже гарячий, то власнику пристрою слід вжити заходів для усунення цієї проблеми.

Про це пише iTechua.

Читайте також:

Деталі

Користувачам смартфонів слід перш за все дізнатися причину, чому гаджет гріється. Якщо справа в спекотній погоді, то потрібно прибрати пристрій з поверхні, що сильно нагрівається. А от якщо це пов'язано з самим телефоном, то діяти треба інакше.

Чому гріється смартфон

Ймовірно, смартфон нагрівається через надмірне навантаження на процесор.

Можливо, функціонує одразу велика кількість фонових програм або увімкнено відео у високій роздільній здатності. Крім того, на нагрівання впливають ігри.

Як усунути проблему

Для того, щоб зменшити нагрівання пристрою, потрібно зменшити навантаження на процесор. Для цього варто вимкнути постійно працюючі непотрібні програми.

Крім того, слід відмовитись від тривалого геймінгу та перегляду відеороликів у високій якості.

Також є сенс відключити Bluetooth та пошук мереж Wi-Fi, особливо якщо ці функції не потрібні.

Варто взяти до уваги той факт, що користуватися смартфоном під час заряджання акумулятора не можна. Подібна звичка також сприяє підвищенню навантаження на процесор й нагріває його.

Нагадаємо, найрозповсюдженіша звичка власників смартфона — заряджати пристрій вночі. Адже вдень, як правило, на це бракує часу або не завжди є можливість. Тим часом в інтернеті "блукає" безліч міфів та жахіть про нічну зарядку гаджета.

Також ми писали, що справжні вороги наших смартфонів — холоди та морози. В таку погоду гаджет розряджається швидше, а інколи починає "глючити". Тому з настанням зими кожному користувачеві варто подбати про свій пристрій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

23:40 Гвардіола про травму Холанда: чи зіграє нападник проти "Арсеналу"

23:23 В Україні здорожчали сіль та борошно: які зараз ціни

Новина з відео

23:10 "Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок

23:05 У Генштабі розповіли про удари по окупантах сьогодні

Новина з відео

22:52 На Землі почалися проблеми через потужний спалах на Сонці: вражаючі кадри

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:20 Як Іран відправляв ударні дрони рф: пояснення ЗМІ

21:47 В який час доби найкраще літати літаками: думка експертів

Новина з відео

21:17 Є опір: Зеленський розповів про атомні санкції проти рф

20:50 У Бердянську окупанти розігнали пенсіонерів пострілами біля пошти

20:30 Окупанти атакували дронами Дніпропетровщину: повідомляють про вибухи

Новина з відео

23:10 "Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок

Новина з відео

22:52 На Землі почалися проблеми через потужний спалах на Сонці: вражаючі кадри

Новина з відео

21:17 Є опір: Зеленський розповів про атомні санкції проти рф

Новина з відео

19:52 У Бразилії мати майже 20 років тримала в приватній в'язниці свою доньку

Новина з відео

19:30 Вперше в історії: Україна виборола золото на етапі Континентального кубка зі стрибків з трампліна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:24 "Лютий буде вирішальним": окупант розповів дружині про ситуацію на фронті

Новина з відео

19:00 Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК

Новина з відео

18:15 Проєкту "Дунайя" на Одещині бути: поки на час війни він на паузі, — Фазіль Аскеров

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 лютого: Скорпіонам — не проявляти злість, Рибам — звільнити думки

Новина з відео

17:37 Ситуація на ЗАЕС погіршується і стає небезпечною, — Міненерго

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

Актуальне по темі

None 12 Лютий 23:37

Гвардіола про травму Холанда: чи зіграє нападник проти "Арсеналу"

None 12 Лютий 23:05

В Україні здорожчали сіль та борошно: які зараз ціни

None 12 Лютий 23:07

"Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок

None 12 Лютий 23:03

У Генштабі розповіли про удари по окупантах сьогодні

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB