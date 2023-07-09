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У Дніпрі винайшли перший український тепловізор Patriot

9 липня 2023 05:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Дніпрі винайшли перший український тепловізор Patriot
Український захисник користується тепловізором Patriot L35. Фото: Скриншот із відео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Дніпрі компанія NVECTech винайшла тепловізор Patriot L35 для українських захисників. Інженери розпочали роботу ще торік, після початку повномасштабної російської агресії проти України.

Про це повідомляє BuildingTech.

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Що відомо про український тепловізор Patriot

Креативний директор компанії Любомир Гундяк розповів, що винахідники створили те, що потрібну ЗСУ на фронті в будь-який час. 

"Війна спонукала нас зробити щось наше, щось краще за подібні світові аналоги", — зазначив Гундяк.

Перший український тепловізор Patriot L35. Фото: Скриншот із відео

"Тепловізор Patriot отримав високочутливу матрицю, швидкий процесор, регулювання яскравості, унікальне програмне забезпечення, сумісне зі смартфонами, вбудований далекомір з ІІ, що визначає відстань до кількох цілей у полі зору. NVECTech зробила більш зручне меню та додала кілька нових функцій, корисних військовим", — зазначили в виданні.

Представник компанії зі зв'язків із громадськістю зазначив, що розробники внесли зміни до системи Patriot, включивши функцію блокування "свій-чужий", яка захищає цінні дані. Якщо тепловізор потрапить до рук росіян, вони не зможуть користуватися ним без введення пароля.

Перший український тепловізор Patriot L35. Фото: Скриншот із відео

Крім того, інженери також розповіли про характеристики моделі Patriot L35, серед яких:

  • вага (з батареєю) — 490 г;
  • габарити — 67×63×190 мм;
  • розмір об'єктива — 35 мм;
  • роздільна здатність матриці — 384x288/12um;
  • спектральний діапазон — 8-14μm;
  • детектор — мікроболометр VOx;
  • кут поля зору — 7.5 ° x 5.6 °;
  • частота кадрів — 50 Гц;
  • цифрове збільшення — 6x;
  • дисплей — OLED 0,39 дюйма, роздільна здатність 1024×768;
  • картка пам'яті — 16 ГБ;
  • час роботи від батареї — 12 год;
  • робоча температура — ​​від -20℃ до +55℃;
  • рівень захисту — IP67.

Нагадаємо, що в Рівному волонтери розробили пончо-невидимку від тепловізора, яке також захищатиме українських військових на передовій від води та вітру. Новостворений продукт уже випробували та запатентували.

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