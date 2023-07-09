У Дніпрі винайшли перший український тепловізор Patriot
У Дніпрі компанія NVECTech винайшла тепловізор Patriot L35 для українських захисників. Інженери розпочали роботу ще торік, після початку повномасштабної російської агресії проти України.
Про це повідомляє BuildingTech.
Що відомо про український тепловізор Patriot
Креативний директор компанії Любомир Гундяк розповів, що винахідники створили те, що потрібну ЗСУ на фронті в будь-який час.
"Війна спонукала нас зробити щось наше, щось краще за подібні світові аналоги", — зазначив Гундяк.
"Тепловізор Patriot отримав високочутливу матрицю, швидкий процесор, регулювання яскравості, унікальне програмне забезпечення, сумісне зі смартфонами, вбудований далекомір з ІІ, що визначає відстань до кількох цілей у полі зору. NVECTech зробила більш зручне меню та додала кілька нових функцій, корисних військовим", — зазначили в виданні.
Представник компанії зі зв'язків із громадськістю зазначив, що розробники внесли зміни до системи Patriot, включивши функцію блокування "свій-чужий", яка захищає цінні дані. Якщо тепловізор потрапить до рук росіян, вони не зможуть користуватися ним без введення пароля.
Крім того, інженери також розповіли про характеристики моделі Patriot L35, серед яких:
- вага (з батареєю) — 490 г;
- габарити — 67×63×190 мм;
- розмір об'єктива — 35 мм;
- роздільна здатність матриці — 384x288/12um;
- спектральний діапазон — 8-14μm;
- детектор — мікроболометр VOx;
- кут поля зору — 7.5 ° x 5.6 °;
- частота кадрів — 50 Гц;
- цифрове збільшення — 6x;
- дисплей — OLED 0,39 дюйма, роздільна здатність 1024×768;
- картка пам'яті — 16 ГБ;
- час роботи від батареї — 12 год;
- робоча температура — від -20℃ до +55℃;
- рівень захисту — IP67.
Нагадаємо, що в Рівному волонтери розробили пончо-невидимку від тепловізора, яке також захищатиме українських військових на передовій від води та вітру. Новостворений продукт уже випробували та запатентували.