У Дніпрі винайшли перший український тепловізор Patriot

Український захисник користується тепловізором Patriot L35. Фото: Скриншот із відео

У Дніпрі компанія NVECTech винайшла тепловізор Patriot L35 для українських захисників. Інженери розпочали роботу ще торік, після початку повномасштабної російської агресії проти України.

Про це повідомляє BuildingTech.

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Креативний директор компанії Любомир Гундяк розповів, що винахідники створили те, що потрібну ЗСУ на фронті в будь-який час.

"Війна спонукала нас зробити щось наше, щось краще за подібні світові аналоги", — зазначив Гундяк.

Перший український тепловізор Patriot L35. Фото: Скриншот із відео

"Тепловізор Patriot отримав високочутливу матрицю, швидкий процесор, регулювання яскравості, унікальне програмне забезпечення, сумісне зі смартфонами, вбудований далекомір з ІІ, що визначає відстань до кількох цілей у полі зору. NVECTech зробила більш зручне меню та додала кілька нових функцій, корисних військовим", — зазначили в виданні.

Представник компанії зі зв'язків із громадськістю зазначив, що розробники внесли зміни до системи Patriot, включивши функцію блокування "свій-чужий", яка захищає цінні дані. Якщо тепловізор потрапить до рук росіян, вони не зможуть користуватися ним без введення пароля.

Перший український тепловізор Patriot L35. Фото: Скриншот із відео

Крім того, інженери також розповіли про характеристики моделі Patriot L35, серед яких:

вага (з батареєю) — 490 г;

габарити — 67×63×190 мм;

розмір об'єктива — 35 мм;

роздільна здатність матриці — 384x288/12um;

спектральний діапазон — 8-14μm;

детектор — мікроболометр VOx;

кут поля зору — 7.5 ° x 5.6 °;

частота кадрів — 50 Гц;

цифрове збільшення — 6x;

дисплей — OLED 0,39 дюйма, роздільна здатність 1024×768;

картка пам'яті — 16 ГБ;

час роботи від батареї — 12 год;

робоча температура — ​​від -20℃ до +55℃;

рівень захисту — IP67.

Нагадаємо, що в Рівному волонтери розробили пончо-невидимку від тепловізора, яке також захищатиме українських військових на передовій від води та вітру. Новостворений продукт уже випробували та запатентували.