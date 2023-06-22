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У "Дії" запустять п'ять нових послуг

22 червня 2023 18:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У "Дії" запустять п'ять нових послуг
Застосунок "Дія" у смартфоні. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував пʼять нових сервісів, які незабаром будуть доступні в застосунку чи на порталі "Дія". Нові послуги з'являться вже до кінця 2023 року.

Про це Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram.

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Серед нових послуг, які анонсував Федоров — розмитнення та перереєстрація авто, документи про освіту та інші.

Розмитнення авто

Відтепер розмитнити авто можна буде всього в кілька кліків. Окрім того, цифровізація усуває людський фактор із процесу, а отже, унеможливлює корупційні схеми та хабарі на митниці. 

Перереєстрація авто у разі купівлі-продажу

Зовсім скоро купити чи продати авто можна буде в кілька кліків через "Дію" за допомогою QR-коду. Продавець та покупець зможуть сформувати договір у застосунку та підписати його після автоматизованих перевірок Головним сервісним центром.

Документи про освіту

Також незабаром в "Дії" з'являться документи про освіту, зокрема — атестати та дипломи. Так, можна буде скористатися документами у разі вступу до закладів вищої освіти чи працевлаштуванні.

Зміна місця проживання

Вже скоро у застосунку розпочнеться бета-тестування послуги. Сервіс працюватиме без людського фактора. Коли ви змінюватимете місце проживання, зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично.

Відшкодування вкладів

Вкладники збанкрутілих банків незабаром зможуть подати заяву в "Дії" про відшкодування коштів. В Україні в усіх банках вклади фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців перебувають під захистом Фонду гарантування вкладів. Якщо якийсь із банків збанкрутів, вкладники отримують відшкодування в сумі повного розміру вкладу та нарахованих відсотків. Наразі це 1,4 млн рахунків, за якими потрібно повернути 3,2 млрд грн. 

Нагадаємо, зовсім нещодавно у "Дії" запустили нову військову облігацію "Нова Каховка". Кошти з кожної придбаної облігації допомагають армії та підтримують фінансову стабільність країни.

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