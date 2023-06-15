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ФОП можна буде закрити за хвилину: у "Дії" тестують нову послугу

15 червня 2023 21:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ФОП можна буде закрити за хвилину: у "Дії" тестують нову послугу
Додаток "Дія" у смартфоні. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 15 червня, на платформі "Дія" почали тестувати найочікуванішу послугу для підприємців. Вона дозволить закривати ФОП всього за 1 секунду.

Про це повідомили у Мінцифрі.

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Нова послуга у "Дії"

"Тепер не тільки відкрити, а й закрити ФОП можна буде в кілька кліків. Жодних походів до держустанов та заповнень заяв, які ще мають перевірятися держреєстратором купу часу. Набираємо тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби", — йдеться у повідомленні. 

Хто може долучитися до тестування

У відомстві зазначили, що долучитися до тестування можуть:

  • фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;
  • підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Що змінилося

Зазначається, що з цією послугою ФОП можна закрити всього за секунду. Це не займе довгих очікувань, адже усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Необхідно лише переглянути інформацію та підписати. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як відновити втрачені документи через "Дію" всього за лічені хвилини.

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