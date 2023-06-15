ФОП можна буде закрити за хвилину: у "Дії" тестують нову послугу

Додаток "Дія" у смартфоні. Фото: google.com

У четвер, 15 червня, на платформі "Дія" почали тестувати найочікуванішу послугу для підприємців. Вона дозволить закривати ФОП всього за 1 секунду.

Про це повідомили у Мінцифрі.

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"Тепер не тільки відкрити, а й закрити ФОП можна буде в кілька кліків. Жодних походів до держустанов та заповнень заяв, які ще мають перевірятися держреєстратором купу часу. Набираємо тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби", — йдеться у повідомленні.

Хто може долучитися до тестування

У відомстві зазначили, що долучитися до тестування можуть:

фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;

підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Що змінилося

Зазначається, що з цією послугою ФОП можна закрити всього за секунду. Це не займе довгих очікувань, адже усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Необхідно лише переглянути інформацію та підписати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як відновити втрачені документи через "Дію" всього за лічені хвилини.