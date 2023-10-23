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Цукерберг розповів про нову функцію для Facebook і Messenger

23 жовтня 2023 14:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Цукерберг розповів про нову функцію для Facebook і Messenger
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг. Фото: REUTERS/Carlos Barria
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Незабаром у соцмережі Facebook та застосунку Messenger з'являться канали, аби створювати онлайн-трансляції. Таке оновлення має з'явитися найближчими тижнями.

Про це повідомив генеральний директор Meta Марк Цукерберг, пише The Verge.

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Що зміниться

"Найближчими тижнями канали трансляції надходитимуть на Facebook і Messenger. Сторінки зможуть ділитися голосовими нотатками, текстом, фото/відео і GIF з кожним, хто приєднується до їхніх каналів", — написав розробник соціальної мережі.

канали трансляцій у Facebook
Такий вигляд матиме нова функція. Фото: Марк Цукерберг

Для чого ця функція

У компанії зауважили, що такі канали будуть призначені для того, аби масово поширювати повідомлення автора серед підписників. Користувачі, які слідкують за тим чи іншим каналом, бууть отримувати сповіщення щодо нових публікацій автора, серед яких:

  • текстові та голосові повідомлення,
  • опитування,
  • фото,
  • відео та інші.

Тестування нової функції

Нині у соцмережі Facebook тестується функція каналів. Її планують долучити до інструментів протягом декількох тижнів. 

Зазначається, що засновниками каналу можуть стати адміністратори офіційних сторінок людини або компанії саме зі свого облікового запису.

А вже приєднатися до спільноти можна, використавши будь-яку сторінку. 

Нагадаємо, американський веббраузер Google Chrome завжди відрізнявся великими апетитами до системи, у зв'язку з чим сильно навантажує батарею ноутбука та смартфона, а також іноді гальмує й персональний комп'ютер. Нова функція браузера дозволить дізнатися, скільки пам'яті витрачає кожна вкладка.

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